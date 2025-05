कोर्ट पहुंचीं प्रीति जिंटा, IPL टीम Punjab Kings के मालिकों के बीच छिड़ा विवाद

Edited By Mehak,Updated: 23 May, 2025 01:24 PM

नेशनल डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस और IPL टीम पंजाब किंग्स की सह-मालिक प्रीति जिंटा ने चंडीगढ़ की एक अदालत में अपने ही कारोबारी साथियों मोहित बर्मन और नेस वाडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। यह विवाद टीम की मालिकाना कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की एक बैठक को लेकर है।

क्या है पूरा मामला?

प्रीति जिंटा, मोहित बर्मन और नेस वाडिया तीनों पंजाब किंग्स की मालिकाना कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। यह कंपनी साल 2008 में बनाई गई थी। इन तीनों के अलावा करण पॉल भी कंपनी में निदेशक हैं। प्रीति जिंटा ने अदालत में कहा है कि 21 अप्रैल को हुई एक एक्स्ट्रा-ऑर्ड‍िनेरी जनरल मीटिंग (EGM) को नियमों को दरकिनार करके बुलाया गया। उनका आरोप है कि यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 और सचिवीय नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलाई गई। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को उन्होंने एक ईमेल के जरिए इस बैठक पर आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी बैठक को आगे बढ़ाया गया और उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया।

कोर्ट में क्या मांग रखी प्रीति ने?

इस बैठक को अवैध घोषित किया जाए।

बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से रोका जाए।

बैठक में नियुक्त किए गए मुनीश खन्ना को निदेशक के रूप में काम करने से रोका जाए।

हालांकि बैठक में प्रीति जिंटा और करण पॉल दोनों शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने वहां लिए गए निर्णयों का विरोध किया था। मुख्य आपत्ति मुनीश खन्ना को निदेशक बनाए जाने को लेकर है।

पंजाब किंग्स की कहानी

पहले इस टीम का नाम किंग्स इलेवन पंजाब था, जिसे 2008 में प्रीति जिंटा, मोहित बर्मन, नेस वाडिया और करण पॉल ने करीब 304 करोड़ रुपये में खरीदा था। उस समय राजस्थान रॉयल्स (268 करोड़) और कोलकाता नाइट राइडर्स (300 करोड़) की कीमत इससे कम थी। साल 2021 से इस टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स रखा गया। हालांकि, टीम अब तक सिर्फ एक बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है।

आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने शानदार वापसी की है। टीम ने 12 में से 8 मुकाबले जीतकर 17 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर जगह बनाई है।

नेट रन रेट +0.389 है।

कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में और कोच रिकी पोंटिंग की रणनीति के तहत टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है।

खिलाड़ियों जैसे नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, और हरप्रीत बरार ने अहम योगदान दिया है।

टीम ने कई बार 200+ रन बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है।

अब टीम की नजर शीर्ष दो में जगह बनाने पर है ताकि उसे क्वालिफायर-1 खेलने का मौका मिले और फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हों।