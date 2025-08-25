Main Menu

  • 'हेलो! मैं स्पा सेंटर से बोल रहीं हूं क्या आपको...', बोलकर की जाती थी स्पेशल डील, फिर व्हाट्सएप पर लड़कियों...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 25 Aug, 2025 04:02 PM

prostitution racket busted in mathura spa centre

शहर में चल रहे कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ग्राहकों को पहले व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थीं और 'स्पेशल सर्विस' के नाम पर उनसे मोटी रकम...

नेशनल डेस्क। मथुरा में चल रहे कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ग्राहकों को पहले व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थीं और 'स्पेशल सर्विस' के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी।

व्हाट्सएप पर होता था डील का खेल

पुलिस ने हाल ही में स्पा सेंटर पर छापा मारा और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्पा सेंटर के कर्मचारी सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल पर ही स्पेशल सर्विस के लिए रेट तय किए जाते थे।

ग्राहकों की सहमति के बाद उन्हें पसंद की लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी। इस तरह स्पा सेंटर की साधारण मसाज की आड़ में देह व्यापार का काला कारोबार चल रहा था।

PunjabKesari

लापरवाही पर चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज

इस मामले में पुलिस ने दो दलालों सहित चार आरोपियों को जेल भेज दिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी श्लोक कुमार ने कृष्णा नगर चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। इस धंधे के मास्टरमाइंड्स जिसमें आगरा के जितेंद्र राठौर, जीतू तोमर, अशोक तोमर और दिल्ली के पंकज कपूर और अरमान शामिल हैं फरार हैं। उनकी तलाश के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस को इस धंधे की शिकायत एक स्थानीय व्यक्ति ने की थी जिसके बाद पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे मॉडल शॉप और बाजारों में माउथ पब्लिसिटी के जरिए भी ग्राहकों को लुभाते थे। यह घटना शहर में स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे अवैध गतिविधियों को उजागर करती है।

