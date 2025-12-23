Train Fare: दिल्ली से पटना-लखनऊ-मुंबई का टिकट अब कितने का? जेब पर पड़ेगा इतना बोझ

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 23 Dec, 2025 12:26 PM

नेशनल डेस्क। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा देने के नाम पर किराए में मामूली बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह नया नियम 26 दिसंबर 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 पैसे और 2 पैसे प्रति किलोमीटर के आधार पर की गई है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सफर की योजना बना रहे हैं तो आइए समझते हैं कि आपके पसंदीदा रूट्स पर किराए का नया गणित (अनुमानित) क्या होगा।

किराए में बढ़ोतरी का नया स्लैब

रेलवे के आदेश के अनुसार बढ़ोतरी को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

प्रमुख शहरों के बीच कितना बढ़ेगा किराया?

रेलवे ने अभी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है लेकिन दूरी के हिसाब से संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकते हैं:

1. दिल्ली से मुंबई (दूरी: लगभग 1384 किमी)

जनरल क्लास: पुराना किराया ~₹350 ➡️ नया किराया ~₹364 (₹14 की वृद्धि)

स्लीपर क्लास: पुराना किराया ~₹585 ➡️ नया किराया ~₹617 (₹32 की वृद्धि)

थर्ड एसी: पुराना किराया ~₹1600 ➡️ नया किराया ~₹1643 (₹43 की वृद्धि)

2. दिल्ली से पटना (दूरी: लगभग 998 किमी)

जनरल क्लास: पुराना किराया ~₹250 ➡️ नया किराया ~₹260 (₹10 की वृद्धि)

स्लीपर क्लास: पुराना किराया ~₹520 ➡️ नया किराया ~₹544 (₹24 की वृद्धि)

थर्ड एसी: पुराना किराया ~₹1370 ➡️ नया किराया ~₹1395 (₹25 की वृद्धि)

3. दिल्ली से लखनऊ (दूरी: लगभग 490 किमी)

जनरल क्लास: पुराना किराया ~₹150 ➡️ नया किराया ~₹155 (₹5 की वृद्धि)

स्लीपर क्लास: पुराना किराया ~₹290 ➡️ नया किराया ~₹300 (₹10 की वृद्धि)

थर्ड एसी: पुराना किराया ~₹610 ➡️ नया किराया ~₹620 (₹10 की वृद्धि)

रेलवे को क्या होगा फायदा?

रेलवे का अनुमान है कि इस मामूली बढ़ोतरी से उसे सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार के अनुसार इस राशि का उपयोग स्टेशनों के पुनर्विकास, नई तकनीकों और यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने में किया जाएगा।