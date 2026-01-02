Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert: गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इस राज्य में अलर्ट

Heavy Rain Alert: गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इस राज्य में अलर्ट

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 01:21 PM

rajasthan weather yellow alert after rain now double whammy of fog and cold

राजस्थान में साल 2026 का आगाज भीगते हुए हुआ है। मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों के लिए 'नाउकास्ट' चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई...

नेशनल डेस्क: राजस्थान में नए साल का आगाज़ भीगते हुए हुआ है। IMD ने राज्य के कई जिलों के लिए 'नाउकास्ट' चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र में गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। IMD ने कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी दी है।

इन जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू और बीकानेर सहित आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। बता दें कि बीते 24 घंटों में बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में  26 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

100 मीटर से भी कम रह जाएगी विजिबिलिटी

बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। अगले 2-3 दिनों तक विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह सकती है, जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ेगा। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और हेडलाइट्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

तापमान में गिरावट

4 से 6 जनवरी के बीच राजस्थान में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनूं, चूरू) में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी 3-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसे हालात बन सकते हैं।

PunjabKesari

IMD ने दी ये सलाह

खराब मौसम और आकाशीय बिजली के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें। किसान भाई अपनी फसलों को पाले (Frost) से बचाने के लिए उचित उपाय करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!