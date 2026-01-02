Heavy Rain Alert: गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इस राज्य में अलर्ट

Edited By Radhika, Updated: 02 Jan, 2026 01:21 PM

नेशनल डेस्क: राजस्थान में नए साल का आगाज़ भीगते हुए हुआ है। IMD ने राज्य के कई जिलों के लिए 'नाउकास्ट' चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र में गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। IMD ने कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी दी है।

इन जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू और बीकानेर सहित आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। बता दें कि बीते 24 घंटों में बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में 26 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

100 मीटर से भी कम रह जाएगी विजिबिलिटी

बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। अगले 2-3 दिनों तक विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह सकती है, जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ेगा। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और हेडलाइट्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

तापमान में गिरावट

4 से 6 जनवरी के बीच राजस्थान में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनूं, चूरू) में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी 3-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसे हालात बन सकते हैं।

IMD ने दी ये सलाह

खराब मौसम और आकाशीय बिजली के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें। किसान भाई अपनी फसलों को पाले (Frost) से बचाने के लिए उचित उपाय करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।