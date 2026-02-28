Main Menu

Heavy Rain Alert: 1-2-3 मार्च तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

28 Feb, 2026 05:44 PM

possibility of heavy rain with thunder and lightning from march 1 2 3 imd issue

देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। 2025 का मानसून सीजन देशभर में भरपूर बारिश लेकर आया था और कई इलाकों में इसका असर 2026 तक बना हुआ है। इसी बीच IMD ने 1, 2 और 3 मार्च को विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

नेशनल डेस्क: देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। 2025 का मानसून सीजन देशभर में भरपूर बारिश लेकर आया था और कई इलाकों में इसका असर 2026 तक बना हुआ है। इसी बीच IMD ने 1, 2 और 3 मार्च को विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

तमिलनाडु में तीन दिन भारी वर्षा की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु में 1 से 3 मार्च के बीच कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले वर्ष भी अच्छी वर्षा दर्ज की गई थी और फिलहाल भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में बदलेगा मौसम
हिमाचल प्रदेश में भी आगामी तीन दिनों के दौरान जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल घिरने और तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।

इन राज्यों में भी प्रभाव
IMD के अनुसार, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा क्षेत्र में भी 1 से 3 मार्च के बीच अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है।

सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने, पहाड़ी और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने तथा स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।
 

