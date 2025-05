Bank Name Change: बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव, RBI ने इस बैंक का नाम बदला, ऑफिशिलय नोटिफिकेशन जारी

नेशनल डेस्क: देश के बैंकिंग सेक्टर में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि अब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को नए नाम Slice Small Finance Bank के नाम से जाना जाएगा। इस बदलाव को 14 मई 2025 की अधिसूचना के ज़रिए अधिसूचित किया गया और इसे 16 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

Big milestone for us!



We are now officially called slice Small Finance Bank.



Grateful to RBI for their support in this journey.



We’re building a bank in India that respects your time & money both.



