Sunjay Kapur की 30 हजार करोड़ की कंपनी का वैरिस कौन? मां रानी के पास एक भी शेयर नहीं

मुंबई: June 12, 2025 को लंदन में अचानक निधन के बाद, Sona Comstar (जिसे सोना BLW Precision Forgings के नाम से भी जाना जाता है) की ₹30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर कपूर फैमिली में गंभीर विवाद उभर चुका है। बिना किसी स्पष्ट उत्तर के हुए इस मौत ने कंपनी और परिवार दोनों के बीच नई बहस को जन्म दिया है।

Rani Kapur का आरोप- मजबूरी में दस्तावेजों पर साइन करवाया गया

रानी कपूर, संजय कपूर की माँ और पूर्व Sona Group की चेयरपर्सन, ने आरोप लगाया कि बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें भावनात्मक दबाव में विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। उन्होंने Sona Comstar के बोर्ड से AGM (25 जुलाई) दो सप्ताह तक टालने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि AGM उस समय बिना उनकी सहमति से परिवार का नाम-पद उच्च पदाधिकारियों पर ठोपने की कोशिश थी।



Board में नई नियुक्ति—Priya Sachdev Kapoor की एंट्री

AGM में संजय कपूर की विधवा Priya Sachdev Kapoor को Non‑Executive Director के रूप में नामित किया गया, जिसकी घोषणा Aureus Investments Private Limited (28.02% हिस्सेदारी वाला प्रमोटर) द्वारा की गई थी। यही कंपनी Priya का नामांकन सुझा रही है। रानी कपूर ने इस कदम को चुनौती दी है, कहा है कि उन्होंने Priya को बोर्ड में शामिल करने की अनुमति नहीं दी थी, और ये नियुक्ति पूरी तरह पारदर्शिता के बिना की गई है ।

@sonacomstar to approve Priya Sachdev Kapur as Non-Executive Director.



Earlier Mother of former Chairman Late Sunjay Kapur, Rani Kapur made a postponement request of AGM.



Read my story on the Sona Comstar AGM today.#SonaComstar #AGM https://t.co/ESy5q1f2BH pic.twitter.com/fLSc6IZQAV — Ch. Nikhil Dedha (@Ch_Nikhil_Dedha) July 25, 2025