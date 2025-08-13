Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • देश के सबसे बड़े बैंक SBI का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से ज्यादा करनी होगी जेब ढीली

देश के सबसे बड़े बैंक SBI का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से ज्यादा करनी होगी जेब ढीली

Edited By Shubham Anand,Updated: 13 Aug, 2025 06:02 PM

sbi online imps charges 2025 new fee structure update

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका देते हुए ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह नई व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। अभी तक यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क थी, लेकिन अब ग्राहकों को इस सुविधा के लिए मामूली...

नेशनल डेस्क: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका देते हुए ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह नई व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। अभी तक यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क थी, लेकिन अब ग्राहकों को इस सुविधा के लिए मामूली शुल्क अदा करना होगा।

IMPS यानी इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, एक रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जिसके जरिए ग्राहक 24 घंटे और साल के 365 दिन कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सेवा के माध्यम से अधिकतम ₹5 लाख तक की राशि एक बार में ट्रांसफर की जा सकती है। SBI द्वारा किया गया यह बदलाव केवल ऑनलाइन माध्यमों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI पर लागू होगा। हालांकि, कुछ विशेष खातों पर यह शुल्क अब भी नहीं लगेगा। आइए जानते हैं नए शुल्क की पूरी डिटेल:

ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन पर कितना लगेगा शुल्क?
अब अगर ग्राहक IMPS के जरिए ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उन्हें नीचे बताए गए स्लैब के अनुसार शुल्क चुकाना होगा:

₹25,000 तक: कोई शुल्क नहीं लगेगा

और ये भी पढ़े

₹25,001 से ₹1 लाख तक: ₹2 + GST

₹1 लाख से ₹2 लाख तक: ₹6 + GST

₹2 लाख से ₹5 लाख तक: ₹10 + GST

गौरतलब है कि इससे पहले इन सभी स्लैब पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब हर रेंज के ट्रांजेक्शन पर छोटा-छोटा शुल्क जोड़ा गया है।

वेतनभोगी ग्राहकों को राहत
SBI ने अपने सैलरी अकाउंट धारकों को राहत दी है। जिन ग्राहकों के पास DSP, CGSP, PSP, RSP, CSP, SGSP, ICGSP और SUSP जैसे विशेष Salary Package Accounts हैं, उनसे अभी भी IMPS ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

ब्रांच से IMPS ट्रांजेक्शन पर कोई बदलाव नहीं
अगर कोई ग्राहक SBI की शाखा में जाकर IMPS करता है, तो वहां के ट्रांजेक्शन शुल्क पहले की तरह ही रहेंगे। शाखा से किए गए लेनदेन पर शुल्क ₹2 से शुरू होकर ₹20 + GST तक हो सकता है, जो ट्रांसफर की राशि पर निर्भर करता है।

अन्य बैंकों की स्थिति क्या है?

केनरा बैंक: ₹1,000 तक फ्री, ₹1,001 से ₹5 लाख तक पर ₹3 से ₹20 + GST

PNB (पंजाब नेशनल बैंक): ₹1,000 तक फ्री, ₹1,001 से ऊपर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर ₹5 से ₹10 + GST, जबकि ब्रांच से किया गया ट्रांजेक्शन थोड़ा महंगा पड़ सकता है।

क्या होता है IMPS चार्ज?
IMPS चार्ज उस डिजिटल सुविधा की कीमत है, जिसके जरिए बैंक आपके पैसे को तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करता है। यह शुल्क बैंक द्वारा नेटवर्क मेंटेनेंस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए लिया जाता है। यह राशि ट्रांसफर की गई राशि के अनुसार अलग-अलग होती है।

SBI के इस फैसले का असर उन ग्राहकों पर ज्यादा पड़ेगा जो नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में अब ग्राहकों को ट्रांजेक्शन करने से पहले शुल्क की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!