School Closed: 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, 1 जनवरी के बाद भी... थोड़ी देर पहले प्रशासन ने लिया फैसला

नेशनल डेस्क: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरते तापमान और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

प्रशासन की ओर से बताया गया है कि सुबह के समय अत्यधिक ठंड और कोहरे के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। वहीं, कक्षा 9 और उससे ऊपर के छात्रों को लेकर हालात की समीक्षा के बाद अलग से निर्णय लिया जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। तापमान में और गिरावट के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।