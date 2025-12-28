मन की बात कार्यक्रम में बोले PM मोदी- देश का गर्व बना ऑपरेशन सिंदूर

Edited By Radhika, Updated: 28 Dec, 2025 11:31 AM

पीएम मोदी ने आज 'मन की बात' कार्यक्रम के 129 वें एपिसोड में देशवासियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश का गर्व बताया।

नेशनल डेस्क: पीएम मोदी ने आज 'मन की बात' कार्यक्रम के 129 वें एपिसोड में देशवासियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश का गर्व बताया। इसी के साथ पीएम ने कहा कि साल 2025 भारत के लिए उपलब्धियों और गर्व के पलों से भरा रहा है, जिसने हर भारतीय के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है।

ऑपरेशन सिंदूर का किया खासतौर पर उल्लेख

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 'ऑपरेशन सिंदूर' का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने इसे भारतीय सुरक्षा बलों के साहस और देश की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक बताया। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि "आज का भारत अपनी सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करता।" गौरतलब है कि मई 2025 में पहलगाम हमले के जवाब में की गई इस सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को मजबूती से रखा।

खेलों में बेटियों का दबदबा

2025 भारतीय खेलों के लिए भी 'स्वर्णिम वर्ष' साबित हुआ। पीएम मोदी ने खेल जगत की बड़ी जीतों का जिक्र करते हुए देश को बधाई दी:

2026 की दहलीज पर नए संकल्प

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान (Skyroot के प्रयास), 'वंदे मातरम' के 150 साल, संविधान दिवस और अयोध्या के राम मंदिर में धर्मध्वजा के आरोहण जैसी घटनाओं को युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने युवाओं की शक्ति को 'विकसित भारत' का आधार स्तंभ करार दिया।