    कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने RSS की तुलना 'अल-कायदा' से की, बोले- नफरत फैलाने वालों से कुछ नहीं सीखना

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने RSS की तुलना 'अल-कायदा' से की, बोले- नफरत फैलाने वालों से कुछ नहीं सीखना

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 01:51 PM

congress mp manickam tagore compared rss to al qaeda

नेशनल डेस्क: कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर इस समय बयानों का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा RSS की 'संगठनात्मक शक्ति' की तारीफ करने के बाद शुरू हुआ विवाद अब और गहरा गया है। इसी विवाद के बीच कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिक्कम टैगोर ने संघ की तुलना कुख्यात आतंकी संगठन 'अल-कायदा' से कर दी है, जिस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

PunjabKesari

मणिक्कम टैगोर ने दिया विवादित बयान

मणिक्कम टैगोर दिग्विजय सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने संघ के जमीनी ढांचे की प्रशंसा की थी। टैगोर ने कहा कि संघ और अल-कायदा दोनों ही संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है और उसे ऐसे किसी संगठन से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है जो समाज को बांटने का काम करता हो। टैगोर ने आगे कहा कि अल-कायदा और संघ भले ही बहुत संगठित हो सकते हैं, लेकिन नफरत की विचारधारा कांग्रेस के 'मोहब्बत' वाले नजरिए से मेल नहीं खाती।

PunjabKesari

दिग्विजय सिंह ने फोटो शेयर करने के बाद दी सफाई

दरअसल यह विवाद दिग्विजय सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर एक पीएम मोदी के साथ एक पुराना फोटो शेयर करने के बाद उठा। इस फोटो में पीएम मोदी जमीन पर बैठे हैं। दिग्विजय ने इसे 'संगठन की शक्ति' बताते हुए लिखा था कि कैसे एक जमीनी स्वयंसेवक टॉप तक पहुंचता है। हालांकि, पार्टी के अंदर विरोध और भाजपा के तंज के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि वह RSS और पीएम मोदी की नीतियों के कट्टर विरोधी हैं और रहेंगे। उन्होंने केवल संगठन के ढांचे की बात की थी, जिसे गलत संदर्भ में लिया गया।

भाजपा का कांग्रेस नेतृत्व पर हमला

मणिक्कम टैगोर के इस बयान ने भाजपा को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। भाजपा नेता नलिन कोहली ने इस तुलना को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस सच में एक देशभक्त संगठन की तुलना जिहादी आतंकी संगठन से कर सकती है? पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले पर अपना रुख साफ करने और इस 'आपत्तिजनक' बयान पर माफी की मांग की है।

 

