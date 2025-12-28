Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | कोहरे ने बिगाड़ा फ्लाइट्स का शेड्यूल, IGI एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर, कहा- संपर्क में रहें यात्री नहीं तो होगी मुश्किल

कोहरे ने बिगाड़ा फ्लाइट्स का शेड्यूल, IGI एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर, कहा- संपर्क में रहें यात्री नहीं तो होगी मुश्किल

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 10:46 AM

igi airport authority issued an advisory asking passengers to stay in touch

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने एक बार फिर से  हवाई सफर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से शनिवार और रविवार (28 दिसंबर) को सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई है,...

नेशनल डेस्क : उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने एक बार फिर से  हवाई सफर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से शनिवार और रविवार (28 दिसंबर) को सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई है, जबकि कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। इसके चलते IGI एयरपोर्ट अथॉरिटी (DIAL) यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए संपर्क में रहने की सलाह दी है। 

<

>

और ये भी पढ़े

एडवाइजरी में क्या कहा गया?

अथॉरिटी  ने कहा कि यात्री एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस (IndiGo, Air India, SpiceJet आदि) से संपर्क करें और फ्लाइट का 'रियल-टाइम स्टेटस' जरूर चेक करें। बता दें कि CAT-III सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एयरपोर्ट पर कम दृश्यता के दौरान विमानों की लैंडिंग के लिए आधुनिक 'CAT-III' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा कारणों से उड़ानों के समय में बदलाव किया जा रहा है।

यात्रियों को हो रही है परेशानी

23 दिसंबर से अब तक लगभग 270 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं और 10 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में 'घने से बहुत घना कोहरा' रहने का अनुमान है, जिससे यह समस्या और बढ़ सकती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!