Silver Hike: पिछले 550 घंटों के अंदर 1 लाख रुपये महंगी हुई चांदी, टूटा रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूटा

Edited By Anu Malhotra, Updated: 24 Jan, 2026 12:50 PM

जनवरी 2026 का महीना निवेश की दुनिया में इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने जा रहा है। चांदी ने अपनी चमक से न केवल सर्राफा बाजार को चकाचौंध कर दिया है, बल्कि पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को भी मिट्टी में मिला दिया है। साल 2025 में भी चांदी की ऐसी 'तूफानी' चाल कभी...

नेशनल डेस्क: जनवरी 2026 का महीना निवेश की दुनिया में इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने जा रहा है। चांदी ने अपनी चमक से न केवल सर्राफा बाजार को चकाचौंध कर दिया है, बल्कि पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को भी मिट्टी में मिला दिया है। साल 2025 में भी चांदी की ऐसी 'तूफानी' चाल कभी नहीं देखी गई, जैसी इस साल के शुरुआती 550 घंटों में देखने को मिली है।

इतिहास का सबसे बड़ा उछाल: 23 दिनों में 1 लाख पार

चांदी की कीमतों में इस महीने जो हुआ, उसे दुनिया 'हैरत' से देख रही है। पिछले 550 घंटों (लगभग 23 दिन) के भीतर चांदी ने प्रति किलो 1 लाख रुपये से ज्यादा की छलांग लगाई है।

MCX पर मची खलबली

शुक्रवार का दिन चांदी के निवेशकों के लिए किसी 'लॉटरी' से कम नहीं था। वायदा बाजार में एक ही सत्र के दौरान कीमतों में ₹12,638 तक की भारी तेजी देखी गई। हालांकि, उतार-चढ़ाव के बाद बाजार ₹3,34,699 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन के मुकाबले ₹7,410 की शुद्ध बढ़त दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों का यह 'रॉकेट' मोड अभी और भी झटके दे सकता है।

दिल्ली सर्राफा बाजार: ₹3.30 लाख के करीब

राजधानी दिल्ली के हाजिर बाजार में भी चांदी ने जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को इसमें करीब 3% का उछाल आया और कीमतें ₹3,29,500 प्रति किलो पर पहुंच गईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल जनवरी महीने में ही दिल्ली के बाजार में चांदी ₹90,500 महंगी हो चुकी है।

ग्लोबल मार्केट: $100 के पार निकली चांदी

यह तेजी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी चांदी 'सुपरसोनिक' रफ्तार से भाग रही है: