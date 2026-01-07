Silver Price Today: 7 जनवरी को चांदी के दामों में आया बंपर उछाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Main Menu

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 11:39 AM

silver prices massive surge on january 7th know the latest rates in your city

7 जनवरी को चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में COMEX पर चांदी 82.585 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई, जबकि घरेलू MCX में 2,57,211 रुपये प्रति किलो रही। अमेरिका-वेनेजुएला तनाव, ईरान-अमेरिका संबंधों में खटास और रूस-यूक्रेन...

नेशनल डेस्क : बुधवार, 7 जनवरी को चांदी के दामों में बंपर उछाल देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। COMEX पर चांदी की कीमत 82.585 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई, जबकि सुबह के कारोबार में यह करीब 80.95 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी रही। बीते एक सप्ताह में चांदी की कीमतों में लगभग 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़े तनाव के साथ-साथ ईरान-अमेरिका संबंधों में तल्खी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे हालातों ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसका सीधा फायदा सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं को मिल रहा है।

घरेलू बाजार में क्या रहा हाल

भारत के घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। Multi Commodity Exchange (MCX) पर 999 शुद्धता वाली चांदी बुधवार को 2,57,211 रुपये प्रति किलो पर खुली। यह भाव पिछले बंद स्तर से थोड़ा कम रहा, लेकिन इसके बावजूद कीमतें अपने हालिया उच्च स्तर के आसपास बनी हुई हैं। इससे साफ है कि बाजार में चांदी को लेकर मजबूती का माहौल बना हुआ है।

चांदी की कीमतों में तेजी की वजहें

चांदी में मौजूदा तेजी के पीछे कई अहम कारण हैं। अगस्त से शुरू हुआ तेजी का यह दौर लगातार मजबूत होता गया। अक्टूबर में जहां चांदी करीब 45 डॉलर प्रति औंस के आसपास थी, वहीं दिसंबर 2025 तक यह 80 डॉलर के पार पहुंच गई। जानकारों का कहना है कि वैश्विक सप्लाई से जुड़े फैसले, बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और आर्थिक अनिश्चितता ने निवेशकों को चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित किया है।

इसके अलावा, चांदी की औद्योगिक मांग भी कीमतों को सहारा दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और अन्य उद्योगों में बढ़ती खपत के कारण चांदी की मांग मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि देशभर में चांदी के भाव लगभग एक जैसे स्तर पर बने हुए हैं।

आज देश के प्रमुख शहरों में चांदी के भाव (7 जनवरी 2026)

  • चेन्नई: ₹2,71,100 (1kg)
  • मुंबई: ₹2,53,100 (1kg)
  • दिल्ली: ₹2,53,100 (1kg)
  • कोलकाता: ₹2,53,100 (1kg)
  • बेंगलुरु: ₹2,53,100 (1kg)
  • हैदराबाद: ₹2,53,100 (1kg)
  • केरल: ₹2,53,100 (1kg)
  • पुणे: ₹2,53,100 (1kg)
  • अहमदाबाद: ₹2,53,100 (1kg)

वैश्विक तनाव और मजबूत मांग के चलते चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और डॉलर की चाल पर टिकी रहेगी, जो चांदी की कीमतों की दिशा तय कर सकते हैं।

 

 

