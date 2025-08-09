5 घंटे से कम नींद का मतलब: मोटापा + डायबिटीज का कॉम्बो पैक! रिसर्च में हुआ खुलासा

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अनियमित नींद न सिर्फ आपको थका हुआ महसूस कराती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों को भी न्यौता देती है।

क्या कहती है रिसर्च?

चीन की दो बड़ी यूनिवर्सिटी (पेकिंग और आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटी) के शोधकर्ताओं ने 88,000 लोगों पर 6 साल तक एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि जो लोग हर दिन अलग-अलग समय पर सोते और जागते थे, उनमें कई स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए थे-

पार्किंसन रोग का खतरा: 2.8 गुना अधिक

मधुमेह (Diabetes) का खतरा: 1.6 गुना अधिक

अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो इसका असर दिल, ब्लड शुगर और वजन पर पड़ सकता है, यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है।

नींद की कमी के 5 बड़े खतरे