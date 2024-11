'धुंआ निकला और फोन में लग गई आग', विमान में आग लगने से 108 यात्रियों के बीच मची हाहाकार (VIDEO)

नई दिल्ली: कोलोराडो के डेनवर एयरपोर्ट पर साउथवेस्ट एयरलाइंस की एक उड़ान में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री के मोबाइल फोन की बैटरी में आग लग गई। इस हादसे के कारण विमान में सवार 108 यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में विमान से बाहर निकलने के लिए कहा गया। यह घटना फ्लाइट के टेक्सास के ह्यूस्टन जाने से पहले की थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।



घटना का विवरण

विमान में सवार यात्रियों को यह समस्या उस समय आई, जब एक यात्री का स्मार्टफोन अत्यधिक गर्म हो गया और उसमें धुंआ निकलने लगा। इसके बाद फोन में आग लग गई और यह आग विमान की सीट में फैल गई। आग की वजह से विमान के अंदर दुर्गंध फैल गई और यात्रियों के बीच घबराहट फैल गई।



यात्रियों के बीच मची अफरा-तफरी

वीडियो में यात्री चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, "बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो!" केबिन क्रू के निर्देशों के बावजूद, कुछ यात्री अपने सामान लेने के लिए भी भागते हुए दिखाई दिए। हालांकि, आपातकालीन निकासी के दौरान कई यात्री पीछे हटते हुए आपस में धक्का-मुक्की कर रहे थे।



Southwest passengers evacuate smoke-filled plane after smartphone, seat burst into flame



Passengers were forced to evacuate a Southwest Airlines plane after a phone battery caught fire while the aircraft was waiting to depart at Denver’s International Airport in Colorado. pic.twitter.com/PsdGNBXLvy — MP (@Mp220Mp) November 18, 2024