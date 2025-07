GPS फेल, इंटरनेट डाउन, उड़ानें ठप्प! धरती की ओर बढ़ रहा सौर तूफान, क्या होगा जब टूटेगा विनाश का रेडिएशन?

नई दिल्ली: धरती का जीवनदाता सूर्य इन दिनों अपने सबसे उग्र रूप में नजर आ रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक, सूर्य अब सोलर मैक्सिमम की स्थिति में पहुंच चुका है — यानी वह दौर जब इसकी सतह पर शक्तिशाली विस्फोट, सौर तूफान और घातक रेडिएशन की गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं।

इस स्थिति में सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट- जैसे सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन्स (CMEs) और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स- पृथ्वी की तकनीकी संरचनाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

नासा और NOAA जैसी प्रमुख स्पेस एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर सूर्य से उठे कोरोनल मास इजेक्शन्स (CMEs) या सोलर फ्लेयर्स सीधे पृथ्वी की ओर आए, तो यह हमारे सैटेलाइट सिस्टम, पावर ग्रिड, इंटरनेट और फ्लाइट्स तक को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अब सवाल उठता है- अगर यह खतरनाक सौर गतिविधि अपने चरम पर पहुंची, तो इसका धरती पर क्या असर पड़ेगा? आईए जानते है...

क्या है सोलर मैक्सिमम?

सूर्य हर 11 साल में एक बार अपनी अधिकतम सक्रियता के चरण में पहुंचता है, जिसे ‘सोलर मैक्सिमम’ कहा जाता है। इस फेज में सूर्य की सतह पर सनस्पॉट्स (काले धब्बे) की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ये सनस्पॉट्स अत्यधिक चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्र होते हैं, जो शक्तिशाली सौर विस्फोटों को जन्म देते हैं। जब ये विस्फोट होते हैं, तो सूर्य से रेडिएशन और प्लाज्मा की बौछार अंतरिक्ष की ओर फैलती है- और कभी-कभी सीधा पृथ्वी की ओर भी।

