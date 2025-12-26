खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 सगे भाइयों समेत 3 की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में रॉबर्ट्सगंज-पन्नूगंज मार्ग पर बृहस्पतिवार की शाम एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के बांस से लदी खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराने से दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा ने बताया कि मिर्जापुर जिले के राजगढ़ निवासी चार युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोनभद्र में घूमने गये थे। वे शाम को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज की तरफ आ रहे थे। वे जब धोबही गांव के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर बांस से लदी एक खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकरायी। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार चारों युवक बुरी तरह चोटिल हो गये।



इस घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उनमें से रवि शर्मा (24), उसके सगे भाई मनीष शर्मा (20) और उनके साथी शुभम शर्मा (21) को मृत घोषित कर दिया। मिश्रा ने बताया कि हादसे में अविनाश नामक 19 वर्षीय युवक भी जख्मी हुआ है। उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।