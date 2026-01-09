Main Menu

अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ी, 25 साल में पहली बार मेडिकल कारण से लौटेगा ISS क्रू

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 09:30 AM

spacewalk canceled crew 11 spacex crew dragon jenna cardman iss

अंतरिक्ष मिशनों की दुनिया में शायद ही कभी ऐसा होता है कि सब कुछ योजना के मुताबिक न चले, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से जुड़ा एक फैसला पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। एक गंभीर मेडिकल स्थिति के चलते नासा ने बड़ा कदम उठाते हुए...

नेशनल डेस्क: अंतरिक्ष मिशनों की दुनिया में शायद ही कभी ऐसा होता है कि सब कुछ योजना के मुताबिक न चले, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से जुड़ा एक फैसला पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। एक गंभीर मेडिकल स्थिति के चलते नासा ने बड़ा कदम उठाते हुए ISS पर मौजूद अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को तय समय से लगभग एक महीने पहले पृथ्वी पर वापस लाने का निर्णय लिया है।

नासा ने साफ किया है कि यह कोई 'आपातकालीन निकासी' नहीं है, लेकिन क्रू में शामिल एक सदस्य की सेहत को देखते हुए जोखिम नहीं उठाया जा सकता। एजेंसी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए न तो उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया है और न ही बीमारी की जानकारी साझा की है। अधिकारियों के अनुसार संबंधित अंतरिक्ष यात्री की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है।

Spacewalk Canceled होना था पहला संकेत

इस बड़े फैसले के संकेत एक दिन पहले ही मिलने लगे थे। नासा ने अचानक एक प्रस्तावित स्पेसवॉक को रद्द कर दिया था और उस वक्त सिर्फ “मेडिकल कंसर्न” का जिक्र किया गया था. अब यह साफ हो गया है कि वही स्वास्थ्य समस्या मिशन को समय से पहले समाप्त करने की वजह बनी।

Nasa के इतिहास में पहली बार

नासा प्रशासन के मुताबिक यह फैसला ऐतिहासिक है। ISS के 25 साल के संचालन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी मिशन को केवल मेडिकल कारणों से समय से पहले खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नासा के 65 साल के पूरे इतिहास में भी ऐसा उदाहरण पहले नहीं मिला. एजेंसी के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है।

Crew-11: कौन हैं इस मिशन के सदस्य

यह चार सदस्यीय दल Crew-11 के नाम से जाना जाता है. इसमें

  • नासा की अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन,

  • नासा के अनुभवी एस्ट्रोनॉट माइक फिन्के,

  • जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के किमिया युई,

  • और रूस के कॉस्मोनॉट ओलेग प्लाटोनोव शामिल हैं।

हालांकि, स्टेशन का संचालन जारी रखने के लिए एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और 2 रूसी कॉस्मोनॉट फिलहाल ISS पर ही बने रहेंगे, ताकि जरूरी सिस्टम और सुरक्षा से जुड़ा काम प्रभावित न हो।

क्या अंतरिक्ष में इलाज संभव नहीं?

ISS पर बुनियादी मेडिकल सुविधाएं, दवाएं और पृथ्वी से सीधे संपर्क की व्यवस्था मौजूद है. डॉक्टर धरती से ही अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर नजर रख सकते हैं। इसके बावजूद नासा ने स्थिति को हल्के में न लेते हुए पूरे दल की वापसी का फैसला किया। एजेंसी का मानना है कि लंबी अवधि तक जोखिम उठाने के बजाय समय रहते कदम उठाना बेहतर है।

वैज्ञानिक प्रयोगों पर असर

इस फैसले का असर वैज्ञानिक कामकाज पर भी पड़ेगा. कई प्रयोग और रखरखाव से जुड़े कार्य अब टालने पड़ सकते हैं. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार जब क्रू की संख्या घटती है, तो प्राथमिकता नए प्रयोगों के बजाय स्टेशन को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने की होती है।

कब लौटेगा Crew-11

Crew-11 को अगस्त में SpaceX के Crew Dragon यान के जरिए ISS भेजा गया था और उनका मिशन लगभग छह महीने का था. अब नासा ने कहा है कि अगले 48 घंटे में वापसी की सटीक तारीख और समय की जानकारी साझा की जाएगी।

 

