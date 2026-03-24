Petrol/Diesel Price Today: 24 मार्च पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें प्रमुख शहरों में क्या है कीमत

Edited By Anu Malhotra,Updated: 24 Mar, 2026 10:34 AM
मंगलवार, 24 मार्च 2026 की सुबह जब देश सोकर उठा, तो सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के नए दाम जारी कर दिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उठापटक और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल को देखते हुए आज भी महानगरों समेत छोटे शहरों में कीमतों...
नेशनल डेस्क: मंगलवार, 24 मार्च 2026 की सुबह जब देश सोकर उठा, तो सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के नए दाम जारी कर दिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उठापटक और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल को देखते हुए आज भी महानगरों समेत छोटे शहरों में कीमतों में हल्का फेरबदल देखा गया है। कहीं वैट (VAT) की वजह से जेब पर बोझ बढ़ा है, तो कहीं स्थिरता बरकरार है।
वैश्विक बाजार की 'तपिश' और घरेलू कीमतें
दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई को नियंत्रित करने वाले OPEC+ देशों (जिसमें सऊदी अरब और रूस जैसे दिग्गज शामिल हैं) की नीतियों का सीधा असर अब भारतीय पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से मंगवाता है, ऐसे में वैश्विक राजनीति की हर हलचल भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ती है।
वर्तमान में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने बाजार में डर पैदा कर दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसा महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता प्रभावित होता है, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा नतीजा देश में पेट्रोल की कीमतों का शतक के काफी पार जाना हो सकता है।
प्रमुख शहरों में आज का भाव
आज सुबह 6 बजे अपडेट हुई लिस्ट के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में कीमतें कुछ इस प्रकार हैं:
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राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको ₹94.72 और डीजल के लिए ₹87.62 चुकाने होंगे।
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आर्थिक राजधानी मुंबई में कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं, यहां पेट्रोल ₹104.21 और डीजल ₹92.15 पर टिका है।
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चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में भी पेट्रोल ₹100 के आंकड़े को पार कर चुका है। चेन्नई में यह ₹100.75 तो कोलकाता में ₹103.94 के स्तर पर है।
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रेट कुछ कम हैं, जहां पेट्रोल ₹94.69 पर उपलब्ध है। वहीं बिहार के पटना में यह ₹105.58 तक पहुंच गया है।
रूस से मिलने वाली 'राहत' पर संकट
पिछले कुछ समय से भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर घरेलू कीमतों को संतुलित रखने की कोशिश की थी। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और ओपेक के बढ़ते दबाव के कारण वह भारी डिस्काउंट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लग सकता है।
सिर्फ गाड़ी ही नहीं, आपकी थाली भी होगी महंगी
ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी का एक 'चेन रिएक्शन' होता है। जब डीजल महंगा होता है, तो माल ढुलाई करने वाले ट्रकों का किराया बढ़ जाता है। इससे मंडियों तक आने वाली सब्जियां, फल और अनाज महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा हवाई ईंधन के दाम बढ़ने से विमान यात्रा भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।
घर बैठे मिनटों में चेक करें ताजा रेट
आपको पेट्रोल पंप तक जाकर रेट पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन से एक साधारण मैसेज भेजकर लेटेस्ट कीमतें जान सकते हैं:
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IOCL के लिए: 'RSP <सिटी कोड>' लिखकर 9224992249 पर भेजें।
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BPCL के लिए: 'RSP' लिखकर 9223112222 पर मैसेज करें।
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HPCL के लिए: 'HP Price' लिखकर 9222201122 पर भेजें।