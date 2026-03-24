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Tonga Earthquake : 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटकों से कांपी धरती, डरे सहमे लोग घरों से भागे बाहर

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 11:48 AM

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टोंगा के पास मंगलवार को 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे क्षेत्र में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र काफी गहराई में था, इसलिए अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। United States Geological Survey के अनुसार भूकंप समुद्र के...

नेशनल डेस्क : ओशिनिया क्षेत्र के द्वीपीय देश टोंगा के पास मंगलवार को तेज भूकंप दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई। राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

कहां और कब आया भूकंप

Neiafu के पास यह भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9:37 बजे आया। United States Geological Survey के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 235 किलोमीटर की गहराई में था, जिससे इसका असर सतह पर कम महसूस हुआ।

टोंगा के बारे में जानिए

Tonga एक द्वीपीय देश है, जिसमें करीब 171 द्वीप शामिल हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लगभग 3500 किलोमीटर दूर दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। भूकंप का केंद्र नेयाफू से लगभग 153 किलोमीटर पश्चिम में बताया गया है।

सुनामी का खतरा नहीं

Pacific Tsunami Warning Center ने स्पष्ट किया है कि भूकंप काफी गहराई में आया, इसलिए सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

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पहले भी आ चुके हैं झटके

इससे एक दिन पहले, 23 मार्च को भी टोंगा के हिहिफो इलाके में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई करीब 79.7 किलोमीटर थी। हालांकि, उसमें भी किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली थी।

नेपाल में भी महसूस हुए झटके

इसी बीच Nepal में भी सोमवार को 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र बाझंग जिले के रायल क्षेत्र के पास था। नेपाल भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, इसलिए वहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।

 

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