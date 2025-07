खतरनाक आतंकवादी और उसके सहयोगी को किया गया गिरफ्तार, कई बड़ी घटनाओं में दोनों थे शामिल

नेशनल डेस्क: देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तमिलनाडु आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने दो ऐसे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जो कई सालों से देश के अलग-अलग हिस्सों में बम धमाकों को अंजाम देकर फरार चल रहे थे। इनमें से एक आरोपी अबू बकर सिद्दीकी तो तीन दशक से पुलिस को चकमा दे रहा था और कई शहरों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके साथ पकड़ा गया उसका सहयोगी मोहम्मद अली भी खतरनाक साजिशों में शामिल रहा है। अबू बकर सिद्दीकी तमिलनाडु के नागोर जिले का मूल निवासी है। यह 1995 से फरार था और उस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह कुशल बम निर्माता और कट्टरपंथी विचारधारा वाला व्यक्ति बताया गया है। सिद्दीकी कई खतरनाक और घातक बम धमाकों में शामिल रहा है, जो तमिलनाडु और केरल के हिस्सों को दहला चुके हैं।





