सावधान! जीभ साफ करने की ये आदत आपको दे सकती है खतरनाक इंफेक्शन, न करें इसे नज़रअंदाज़

Tongue Clean Risk : आजकल सोशल मीडिया पर टंग स्क्रैपिंग यानी जीभ साफ करना एक बड़ा हेल्थ ट्रेंड बन गया है। इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो में दावा किया जाता है कि जीभ पर जमी सफेद परत को खुरचकर हटाने से सांसों की बदबू (Bad Breath) तुरंत खत्म हो जाती है और मुंह फ्रेश हो जाता है लेकिन डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इस पर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपके दिल (Heart) को खतरे में डाल सकती है?

कैसे काम करता है टंग स्क्रैपर और क्या है जोखिम?

टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल जीभ की सतह पर जमा बैक्टीरिया, मृत कोशिकाओं और खाने के कणों को निकालने के लिए किया जाता है। कई लोग इसे टूथब्रश से ज्यादा प्रभावी मानते हैं। जब आप मेटल या प्लास्टिक के स्क्रैपर से जोर लगाकर जीभ साफ करते हैं तो जीभ की नाजुक त्वचा पर बेहद बारीक कट लग सकते हैं। ये कट इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन सूक्ष्म घावों के जरिए मुंह के खतरनाक बैक्टीरिया सीधे आपके रक्त प्रवाह (Bloodstream) में प्रवेश कर जाते हैं।

टंग स्क्रैपिंग और दिल का इंफेक्शन: एंडोकार्डाइटिस (Endocarditis)

'पबमेड सेंट्रल' (PubMed Central) में छपी एक रिसर्च के अनुसार जीभ के जरिए खून में पहुंचे बैक्टीरिया दिल के वाल्व और उसकी अंदरूनी परत तक पहुंच सकते हैं। इससे एंडोकार्डाइटिस नामक जानलेवा बीमारी हो सकती है।

एंडोकार्डाइटिस के मुख्य लक्षण

अगर जीभ साफ करने की आदत के बाद आपको ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें:

लगातार हल्का बुखार और कमजोरी महसूस होना।

सांस फूलना या दिल की धड़कन का अनियमित होना।

पैरों, हाथों या पेट में अचानक सूजन आना।

अचानक वजन कम होना।

डॉक्टरों की सलाह: सुरक्षित तरीका क्या है?

दंत चिकित्सकों (Dentists) के अनुसार मुंह की सफाई के लिए ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय सुरक्षित तरीके अपनाएं: