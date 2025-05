‘क्यों बख्शा जाए? उन्हें जेल में डाल दो...’ मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे पर तसलीमा नसरीन की तीखी प्रतिक्रिया

नेशनल डेस्क: बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूनुस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है।

I’ve heard that Mr. Yunus is going to resign and will go off to live the rest of his life in comfort in Europe or America. Why should he be allowed to leave? He should be imprisoned. As soon as he entered the country, he had five cases against him dismissed. From his position as… — taslima nasreen (@taslimanasreen) May 23, 2025