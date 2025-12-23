Cars under 6 Lakhs: Tata punch या Hyundai Exter कौन सी बेस्ट माइक्रो SUV? यहां चेक करें डिटेल्स

कार खरीदने से पहले अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि हमारे तय बजट के अंदर कौन सी कार मार्केट में अवेलेबल है। कौन सी कार में बजट में अच्छे फीचर्स मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजट कारों के बाजार में अब हैचबैक की जगह माइक्रो SUV ने ले ली है।

Cars under 6 Lakh: कार खरीदने से पहले अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि हमारे तय बजट के अंदर कौन सी कार मार्केट में अवेलेबल है। कौन सी कार में बजट में अच्छे फीचर्स मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजट कारों के बाजार में अब हैचबैक की जगह माइक्रो SUV ने ले ली है। तो आइए फीचर्स, परफार्मेंस के मामले में जानते हैं कि कौन सी कारें आपके 6 लाख के बजट के अंदर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस:

Tata Punch में 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन है, जो 88 PS की पावर देता है। यह खराब सड़कों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए बेहतरीन है। दूसरी ओर Hyundai Exter में 1.2 लीटर का 4-सिलेंडर कापा इंजन मिलता है। 4-सिलेंडर होने के कारण यह पंच के मुकाबले ज्यादा Refined है और शहर की ट्रैफिक में बहुत स्मूद चलती है।

सेफ्टी रेटिंग और फीचर्स

सेफ्टी रेटिंग के मामले में टाटा पंच यहाँ बाजी मारती है। इसे Global NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित छोटी कारों में से एक बनाती है। वहीं हुंडई एक्सटर में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड (सभी वेरिएंट्स में) मिलते हैं, जबकि पंच के बेस मॉडल्स में केवल 2 एयरबैग्स आते हैं। अगर आपको 'मजबूत बिल्ड क्वालिटी' चाहिए तो पंच चुनें, और अगर 'ज्यादा एयरबैग्स' चाहिए तो एक्सटर।

फीचर्स और केबिन स्पेस

फीचर्स के मामले में हुंडई हमेशा आगे रहती है। एक्सटर में आपको डैशकैम (Dual Camera), सनरूफ और डिजिटल क्लस्टर जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। वहीं टाटा पंच का ग्राउंड क्लियरेंस (187mm) ज्यादा है, जो इसे ऊंचे रास्तों पर चलाने में मदद करता है।

अगरआपको एक मजबूत गाड़ी चाहिए जो खराब सड़कों को झेल सके और जिसकी सेफ्टी रेटिंग पर आपको पूरा भरोसा हो तो इसके लिए टाटा पंच एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी और अगर आपको शहर में चलाने के लिए एक स्मूद इंजन, ज्यादा टेक फीचर्स और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स की सुरक्षा चाहिए। तो इसके लिए Hyundai Exter के अच्छा ऑप्शन हो सकता है।