Kisan Credit Card धारकों को कब से मिलना शुरू होगा 5 लाख का लोन? वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत शॉर्ट टर्म लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया। यह सुविधा अगले वित्त वर्ष से लागू होने की संभावना है। सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन योजना को भी मंजूरी दी है,...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट 2025 में घोषणा की थी कि Kisan Credit Card (KCC) के तहत मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। इस फैसले से देश के करीब 7.75 करोड़ किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। यह नई व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो सकती है।

ब्याज दर में भी मिलेगी राहत

सरकार ने किसानों की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 3 लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसका मकसद खेती-किसानी के लिए सस्ता और आसान कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त क्रेडिट फ्लो बना रहे। अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना से जुड़ी मूल्यांकन रिपोर्ट पर फिलहाल विचार चल रहा है और उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष से KCC धारकों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बढ़ी हुई सीमा लागू कर दी जाएगी।

करोड़ों किसानों को होगा सीधा लाभ

वर्तमान में एक KCC धारक औसतन करीब 1.6 लाख रुपये का शॉर्ट टर्म लोन लेता है। देश में इस समय लगभग 7.71 करोड़ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जिनमें खेती के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन से जुड़े किसान भी शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही KCC के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर चुका है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि संशोधित इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत KCC के जरिए मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी, जिससे किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

कम ब्याज पर मिलेगा लोन

कृषि मंत्रालय की संशोधित इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत किसान 3 लाख रुपये तक का लोन 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर किसान समय पर लोन चुका देता है, तो उसे अतिरिक्त 3 प्रतिशत की छूट मिलती है। इससे प्रभावी ब्याज दर घटकर केवल 4 प्रतिशत रह जाती है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना आसान है। किसान अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। बैंक द्वारा सत्यापन पूरा होने के बाद कार्ड जारी कर दिया जाता है। आमतौर पर आवेदन के 15 से 20 दिनों के भीतर किसान को KCC मिल जाता है।



