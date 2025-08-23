नए Income Tax Law को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, 1 अप्रैल, 2026 से होगा लागू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का मकसद टैक्स कानूनों को आसान और आधुनिक बनाना है।

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का मकसद टैक्स कानूनों को आसान और आधुनिक बनाना है। खास बात यह है कि इस नए कानून से टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। 12 अगस्त को संसद ने इस बिल को पास किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की प्रत्यक्ष कर प्रणाली को और भी पारदर्शी और टैक्स देने वालों के लिए अनुकूल बनाएगा।

नए कानून की मुख्य बातें

सरल और छोटा: पुराने कानून में 819 धाराएं और 47 अध्याय थे, जबकि नए कानून में सिर्फ 536 धाराएं और 23 अध्याय हैं। इसमें शब्दों की संख्या भी 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है।