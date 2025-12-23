Main Menu

दमदार फीचर्स के साथ नए साल में लॉन्च होगी यह पहली कार, कई गाड़ियों को देगी टक्कर

23 Dec, 2025

the new kia seltos will be the first car of 2026

किआ मोटर्स 2 जनवरी को नई जनरेशन Kia Seltos लॉन्च करने जा रही है, जो 2026 में भारत की पहली कार होगी। इसमें नया डिजाइन, बड़ा साइज और कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। बुकिंग ₹25,000 में खुली है और डिलीवरी जनवरी 2026 से होगी। इसकी कीमत ₹10.79 लाख से शुरू...

नेशनल डेस्कः किआ मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय मिड-साइज SUV Kia Seltos की नई जनरेशन को 2 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी पहले ही इसके डिजाइन और फीचर्स से पर्दा उठा चुकी है, जबकि अब कीमत की घोषणा का इंतजार है। खास बात यह है कि नई जनरेशन Seltos साल 2026 में लॉन्च होने वाली भारत की पहली कार होगी, जो अपडेटेड डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर मैकेनिकल सेटअप के साथ Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara और Tata Nexon जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी।

बुकिंग और संभावित कीमत
नई Kia Seltos की बुकिंग पूरे देश में ₹25,000 की टोकन राशि पर शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंट्री-लेवल HTE वेरिएंट की कीमत मौजूदा बेस वेरिएंट के आसपास रह सकती है, जिसकी कीमत ₹10.79 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि पूरी तरह से लोडेड टॉप वेरिएंट GTX (A) की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है और इसकी कीमत करीब ₹20 लाख (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है।

डायमेंशन्स और डिजाइन में बदलाव
मौजूदा मॉडल की तुलना में नई 2026 Kia Seltos 95mm लंबी, 30mm चौड़ी और 10mm नीची है, जबकि इसका व्हीलबेस 80mm बढ़ाया गया है। अब इस SUV की लंबाई 4460mm, चौड़ाई 1830mm, ऊंचाई 1635mm और व्हीलबेस 2690mm हो गया है। डिजाइन की बात करें तो नई Seltos का लुक Kia Telluride से प्रेरित है, जिसमें वर्टिकल गन-मेटल एक्सेंट्स वाली नई ग्रिल, चौकोर हेडलैंप, बदला हुआ बंपर जिसमें ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, LED DRL सिग्नेचर, बॉडी-कलर सराउंड वाले फॉग लैंप, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, नए 18-इंच अलॉय व्हील और उल्टे L-शेप की LED टेललैंप शामिल हैं।

प्रीमियम फीचर्स से लैस केबिन
केबिन के अंदर नई Kia Seltos 2026 में पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 5.0-इंच का HVAC डिस्प्ले शामिल है। बेस वेरिएंट में भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्यूल-टोन लेदर सीट कवर और लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं
नई Kia Seltos में इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रखे गए हैं, जिनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (115bhp), 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160bhp) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116bhp) शामिल हैं। गियरबॉक्स ऑप्शन में NA पेट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक, टर्बो पेट्रोल के साथ 6-स्पीड iMT या 7-स्पीड DCT और डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल व 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प मिलेगा। कुल मिलाकर, नई जनरेशन Kia Seltos अपने नए डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और दमदार इंजन विकल्पों के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।


 

