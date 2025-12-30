Main Menu

    नए साल के जश्न पर ठंड और घने कोहरे का साया! इन 13 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी, IMD की चेतावनी

नए साल के जश्न पर ठंड और घने कोहरे का साया! इन 13 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी, IMD की चेतावनी

31 Dec, 2025

the new year s celebrations are overshadowed by cold weather and dense fog

देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल 2026 की शुरुआत में अब सिर्फ एक दिन बाकी है।

नेशनल डेस्कः देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल 2026 की शुरुआत में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। कई लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ी राज्यों की ओर घूमने निकल चुके हैं, जबकि कई लोग अपने-अपने शहरों में ही नए साल का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं।

हालांकि, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि ठंड और कोहरे से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। भारत मौसम विभाग (IMD) ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है।

इन राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, साल 2025 के आखिरी दिन यानी बुधवार, 31 दिसंबर को देश के 6 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये इलाके हैं:

  • दिल्ली

  • पंजाब

  • चंडीगढ़

  • हरियाणा

  • उत्तर प्रदेश

  • बिहार

  • ओडिशा

इन जगहों पर सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

13 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी

इसके अलावा मौसम विभाग ने 13 राज्यों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन राज्यों में शामिल हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम समेत अन्य राज्य। IMD के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी।

31 दिसंबर को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का मौसम

नए साल से ठीक एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 जनवरी यानी नए साल के दिन भी मौसम में खास बदलाव नहीं होगा और ठंड व कोहरा बना रहेगा।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय घना कोहरा, शीतलहर और गलन वाली ठंड लोगों को परेशान कर रही है। कई इलाकों में पूरे दिन सूरज तक नहीं निकल पा रहा। IMD के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर को गलन के साथ घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं 1 जनवरी को पूर्वी यूपी में सिर्फ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

IMD का ताजा अलर्ट क्या कहता है?

भारत मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश और बर्फबारी की प्रबल संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक रात और सुबह के समय घना से अत्यंत घना कोहरा छाया रह सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 दिसंबर तक और बिहार में 30 व 31 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है।

