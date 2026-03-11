Main Menu

गजब! कक्षा 12 के गणित पेपर का QR कोड स्कैन किया तो बजा गाना, CBSE बोर्ड ने दी सफाई

Edited By Updated: 11 Mar, 2026 12:36 PM

cbse class 12 math paper qr code opens rick astley song sparks internet buzz

CBSE कक्षा 12 के गणित और एप्लाइड गणित पेपर का QR कोड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। छात्रों ने इसे स्कैन किया तो 1987 का गाना “Never Gonna Give You Up” बजा, जो इंटरनेट पर “Rickroll” के नाम से प्रसिद्ध है। CBSE ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र पूरी...

नेशनल डेस्क : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) की कक्षा 12 की गणित परीक्षा को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प विवाद सामने आया। दावा किया गया कि प्रश्नपत्र (Question Paper) पर छपा एक QR कोड स्कैन करने पर एक म्यूजिक वीडियो खुल गया। इस घटना के बाद इंटरनेट पर कई यूज़र्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी और सवाल उठाए।

कब हुई गणित की परीक्षा

कक्षा 12 की गणित और एप्लाइड मैथमेटिक्स की परीक्षा सोमवार को आयोजित की गई। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चली। परीक्षा के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रश्नपत्रों की कुछ तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में प्रश्नपत्र के ऊपरी बाएं कोने में एक QR कोड दिखाई दे रहा था। कई लोगों ने दावा किया कि जब इस QR कोड को स्कैन किया गया तो यह एक म्यूजिक वीडियो पर ले जाता है।

QR कोड स्कैन करने पर क्या हुआ

सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट के अनुसार, जब कुछ लोगों ने उस QR कोड को स्कैन किया तो वह सीधे एक पुराने पॉप गाने के वीडियो पर पहुंच गया। यह गाना था Never Gonna Give You Up, जिसे ब्रिटिश गायक Rick Astley ने 1987 में गाया था।

इंटरनेट की दुनिया में यह गाना एक खास मजाक के रूप में भी जाना जाता है। कई बार लोग किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और अचानक यह गाना चलने लगता है। इस तरह के ऑनलाइन मजाक को आमतौर पर 'रिकरोल' कहा जाता है। बताया जाता है कि यह गाना संगीत प्लेटफॉर्म Spotify पर एक अरब से ज्यादा बार सुना जा चुका है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक छात्र कथित तौर पर पूरे प्रोसेस को दिखाता हुआ नजर आता है। वीडियो में वह प्रश्नपत्र पर छपे QR कोड को मोबाइल से स्कैन करता है और उसके बाद स्क्रीन पर वही म्यूजिक वीडियो खुल जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे मजाक बताया तो कुछ ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल भी उठाए।

CBSE का आधिकारिक बयान

इस पूरे मामले पर बोर्ड की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया। Central Board of Secondary Education ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि, "बोर्ड यह कन्फर्म करता है कि प्रश्नपत्र असली हैं। प्रश्नपत्र की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है।"

प्रश्नपत्रों पर QR कोड क्यों लगाए जाते हैं

CBSE ने वर्ष 2018 में प्रश्नपत्रों पर QR कोड लगाने की व्यवस्था शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना को कम करना है। इन QR कोड के जरिए प्रश्नपत्र की पहचान और सत्यापन करना आसान हो जाता है। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई प्रश्नपत्र असली है या नहीं।

कब तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाएं

कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुई थीं। बोर्ड के तय कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं 10 अप्रैल तक चलेंगी। अंतिम पेपर लीगल स्टडीज विषय का होगा।


 

