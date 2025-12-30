दिल्ली की सरकारी बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा का बदलेगा नियम, गुलाबी टिकट की जगह अब लगेगा ये कार्ड

दिल्ली की सरकारी बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा का नियम बदलने जा रहा है। गुलाबी टिकट की जगह अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू किया जाएगा। फ्री सफर सिर्फ दिल्ली की स्थायी महिलाओं को मिलेगा। 12 साल से कम उम्र की बच्चियां और बिना स्मार्ट कार्ड वाली...

नेशनल डेस्क : दिल्ली की सरकारी बसों में महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त यात्रा की सुविधा अब नए रूप में लागू होने जा रही है। अभी तक महिलाएं गुलाबी टिकट के जरिए DTC और क्लस्टर बसों में बिना किराया दिए सफर कर रही थीं, लेकिन जल्द ही इस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। दिल्ली सरकार गुलाबी टिकट सिस्टम को खत्म कर उसकी जगह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू करने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव के बाद सभी महिलाओं को अपने आप फ्री यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। नई व्यवस्था में मुफ्त सफर के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होगा।

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा फ्री बस यात्रा का लाभ?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो दिल्ली की स्थायी निवासी होंगी। जिनके पास दिल्ली का वैध पता या पहचान पत्र नहीं होगा, वे इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगी। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए यह कार्ड नहीं बनाया जाएगा, इसलिए उन्हें सीधे फ्री यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी।

साथ ही, जिन महिलाओं ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया या कार्ड नहीं बनवाया, उन्हें भी बसों में मुफ्त सफर की अनुमति नहीं होगी। यानी अब फ्री यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड होना जरूरी होगा। फिलहाल सरकार ने आय सीमा से जुड़ी कोई शर्त तय नहीं की है, लेकिन पहचान और उम्र से जुड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होगा।

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड कैसे बनवाएं?

इस स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए महिलाओं को सबसे पहले Delhi Transport Corporation (DTC) की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान उस बैंक का चयन करना होगा, जिससे कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद चुने गए बैंक में जाकर आधार कार्ड के जरिए KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक की ओर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लाभार्थी के पते पर भेज दिया जाएगा।

कार्ड मिलने के बाद उसे DTC के ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFCS) के जरिए एक्टिव करना होगा। एक बार एक्टिव होने के बाद यह कार्ड बसों में मुफ्त यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर इस कार्ड को मेट्रो कार्ड की तरह टॉप-अप कर अन्य सेवाओं में भी उपयोग किया जा सकेगा।

ऑफलाइन आवेदन की भी होगी सुविधा

जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी, उनके लिए सरकार ऑफलाइन व्यवस्था भी करने जा रही है। इसके तहत डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, बस डिपो, जन सुविधा केंद्र (CSC) और अन्य जगहों पर विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। बैंकों को इन केंद्रों पर कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

क्या बदलेगा महिलाओं के लिए?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए गुलाबी टिकट नहीं मिलेगा। इसकी जगह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना जरूरी होगा। ऐसे में समय रहते कार्ड बनवाना जरूरी है, ताकि आगे चलकर मुफ्त बस यात्रा में कोई परेशानी न हो।