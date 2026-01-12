दिल्ली में चोरों के हौंसले बुलंद! काट ली मेट्रो की तार, धौला कुआं-शिवाजी स्टेडियम के बीच धीमी हुई रफ्तार

दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर धौला कुआं और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन के बीच मेट्रो ट्रेन चोरी के प्रयास के बाद सिग्नलिंग केबल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सीमित गति से चलाई जा रही हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बताया कि दोनों स्टेशन के बीच के मध्य भाग में चोरी का प्रयास किया गया, जिसमें लगभग 800 मीटर सिग्नलिंग केबल कट जाने से सिग्नलिंग प्रणाली बाधित हो गयी। इसमें कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान कटे हुए केबल के टुकड़े मेट्रो के पिलर नंबर नौ के पास पड़े हुए पाए गए।



डीएमआरसी ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप धौला कुआं और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन के बीच नयी दिल्ली की ओर जाने वाले प्रभावित अप लाइन खंड पर ट्रेनों का संचालन 25 किलोमीडर प्रति घंटे की सीमित गति से किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के शेष हिस्से पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।