50 की उम्र के बाद जरूरी हैं ये 6 मेडिकल टेस्ट, कई गंभीर रोगों से बच जाएंगे आप

Edited By Pardeep,Updated: 25 Aug, 2025 09:39 PM

नेशनल डेस्कः जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है। 50 की उम्र पार करते ही हार्मोनल बदलाव, मेटाबॉलिज्म की कमी और इम्यून सिस्टम की कमजोरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इन बदलावों के कारण कई गंभीर बीमारियां धीरे-धीरे शरीर को अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिनका शुरुआती दौर में कोई स्पष्ट लक्षण नजर नहीं आता।

यही कारण है कि डॉक्टर 50 साल की उम्र पार कर चुके सभी लोगों को नियमित हेल्थ चेकअप कराने की सलाह देते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप बीमार महसूस कर रहे हों तभी टेस्ट कराएं – दरअसल, यही वो उम्र होती है जब शरीर के अंदर बदलाव बिना कोई संकेत दिए हो सकते हैं।

तो आइए जानें वो 6 जरूरी टेस्ट जो हर व्यक्ति को 50 की उम्र के बाद जरूर कराने चाहिए:

1. ब्लड प्रेशर जांच (Blood Pressure Test)

क्यों जरूरी है?
हाई ब्लड प्रेशर को "साइलेंट किलर" कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी लक्षण के दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है।
कितनी बार कराना चाहिए?
हर 2-3 महीने में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराएं, खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री हो या पहले से हाई BP की समस्या हो।

2. ब्लड शुगर टेस्ट (Fasting & Postprandial Blood Sugar / HbA1c)

क्यों जरूरी है?
डायबिटीज न केवल ब्लड शुगर बढ़ाती है, बल्कि आंखों, किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती है।
कितनी बार कराना चाहिए?
साल में कम से कम दो बार ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। HbA1c टेस्ट हर 6 महीने में कराएं ताकि पिछले 3 महीनों की शुगर स्थिति पता चल सके।

3. लिपिड प्रोफाइल टेस्ट (Lipid Profile)

क्यों जरूरी है?
उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो दिल की बीमारियों का बड़ा कारण बनता है।
कितनी बार कराना चाहिए?
साल में कम से कम एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं। अगर पहले से कोलेस्ट्रॉल हाई है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार टेस्ट की आवृत्ति बढ़ाएं।

4. प्रोस्टेट-विशिष्ट एंटीजन टेस्ट (PSA – सिर्फ पुरुषों के लिए)

क्यों जरूरी है?
50 की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। PSA टेस्ट के माध्यम से इस कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकता है।
कितनी बार कराना चाहिए?
साल में एक बार PSA टेस्ट करवाना पर्याप्त होता है, लेकिन अगर परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का इतिहास है, तो डॉक्टर से परामर्श लें।

5. लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT – Liver Function Test)

क्यों जरूरी है?
लिवर शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ इसकी कार्यक्षमता कम हो सकती है, जिससे पाचन से लेकर दवाओं के असर तक पर प्रभाव पड़ सकता है।
कितनी बार कराना चाहिए?
साल में एक बार LFT जरूर कराएं, खासकर अगर आप नियमित दवाइयाँ ले रहे हैं, शराब का सेवन करते हैं, या फैटी लिवर जैसी समस्या है।

6. किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT – Kidney Function Test)

क्यों जरूरी है?
किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाती है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का सीधा असर किडनी पर होता है।
कितनी बार कराना चाहिए?
साल में एक बार KFT कराना जरूरी है। यदि ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या पहले से है, तो डॉक्टर की सलाह से यह जांच समय-समय पर कराएं।

