सिंधिया ऐसे बदलेंगे BSNL की तस्वीर, 47,000 करोड़ रुपए से सुधरेगा कंपनी का नेटवर्क

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने BSNL (भारतीय संचार निगम लिमिटेड) के नेटवर्क को मजबूत करने और विस्तार देने के लिए ₹47,000 करोड़ के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की योजना बनाई है। यह जानकारी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा X (पूर्व ट्विटर) पर साझा की गई है।

पिछले वर्ष का रिकॉर्ड 'कैपेक्स'

BSNL ने बीते वर्ष अपने इतिहास का सबसे बड़ा निवेश करते हुए ₹25,000 करोड़ खर्च किए। इस राशि का उपयोग 1 लाख 4G टावरों की इंस्टॉलेशन में हुआ था। आईटी कम्पनी TCS और C-DoT नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को इस काम का बड़ा हिस्सा मिला था।

कैपेक्स का उद्देश्य और रणनीति

ARPU सुधार की पहल

सिंधिया ने BSNL को ARPU (Average Revenue Per User) बढ़ाने का निर्देश भी दिया है, जो कि दूरसंचार कंपनियों की वित्तीय सेहत को दर्शाने वाला एक अहम संकेतक है। इस समय BSNL का ARPU अलग-अलग सर्किलों में ₹40 से ₹175 तक होता है, जबकि Jio का ARPU ₹208 और Airtel का ₹250 (जून तिमाही) है।

वित्तीय पुनरुद्धार में सकारात्मक संकेत

पिछली तिमाहियों में BSNL ने वित्तीय सुधार के मजबूत संकेत भी दिए हैं: