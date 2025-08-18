Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • रातों-रात करोड़पति बन गई ये महिला, लोग सिर्फ उसे सोता देखने के लिए खर्च कर रहे हैं लाखों

रातों-रात करोड़पति बन गई ये महिला, लोग सिर्फ उसे सोता देखने के लिए खर्च कर रहे हैं लाखों

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 18 Aug, 2025 02:42 PM

this woman charges money to sleep at night people give her rs 9 500

दुनिया में पैसा कमाने के कई अजीबोगरीब तरीके हैं लेकिन ब्राज़ील की एक महिला ने एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला है जिससे वह सोते हुए भी लाखों रुपये कमा रही है। डेबोरा पिक्सोटो नाम की यह 32 वर्षीय इन्फ्लुएंसर लोगों को रात में खुद को सोते हुए देखने का मौका...

नेशनल डेस्क। दुनिया में पैसा कमाने के कई अजीबोगरीब तरीके हैं लेकिन ब्राज़ील की एक महिला ने एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला है जिससे वह सोते हुए भी लाखों रुपये कमा रही है। डेबोरा पिक्सोटो नाम की यह 32 वर्षीय इन्फ्लुएंसर लोगों को रात में खुद को सोते हुए देखने का मौका देती है और इसके लिए भारी-भरकम फीस भी लेती है।

PunjabKesari

कैसे काम करता है यह अनोखा बिज़नेस?

डेबोरा का कहना है कि लोग उन्हें सोता हुआ देखने के लिए पैसे देते हैं। वह हर व्यक्ति से 9,500 रुपये (लगभग $115) चार्ज करती हैं और हर रात लगभग 40 लोग उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। इस तरह वह हर रात सिर्फ सोते हुए ही लाखों रुपये कमा लेती हैं।

और ये भी पढ़े

डेबोरा के मुताबिक उनके इस काम से लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं। उनका मानना है कि अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को उन्हें सोते हुए देखकर शांति और अपनापन मिलता है। यह उनके लिए एक तरह का 'साइकोलॉजिकल थेरेपी' जैसा है।

PunjabKesari

क्या वाकई लोग इतना पैसा देते हैं?

डेबोरा की इस अनोखी कमाई को सुनकर कई लोग हैरान हैं। उनका कहना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं और उन्हें किसी और की मौजूदगी से शांति मिलती है। चाहे वह सिर्फ ऑनलाइन ही क्यों न हो।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!