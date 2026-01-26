Delhi Traffic Advisory: सावधान दिल्लीवालों! आज यह रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले चेक करें ये Route Map

Main Menu

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 08:54 AM

those traveling from noida to delhi beware entry of heavy vehicles banned

गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा और सुचारू यातायात को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 25 जनवरी की रात 10 बजे से लेकर 26 जनवरी को कार्यक्रम संपन्न होने तक दिल्ली की सीमाएं मालवाहक वाहनों (भारी, मध्यम और हल्के) के लिए पूरी...

Noida Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा और सुचारू यातायात को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 25 जनवरी की रात 10 बजे से लेकर 26 जनवरी को कार्यक्रम संपन्न होने तक दिल्ली की सीमाएं मालवाहक वाहनों (भारी, मध्यम और हल्के) के लिए पूरी तरह बंद रहेंगी। अगर आप आज दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं तो जाम से बचने के लिए इन डायवर्जन और रास्तों को ध्यान से पढ़ें:

इन रास्तों पर जाने से बचें 

सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक इन मार्गों पर आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी:

PunjabKesari

नोएडा से दिल्ली के लिए वैकल्पिक रास्ते 

ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा के बॉर्डर्स पर वाहनों को मोड़ने (Divert) के पुख्ता इंतजाम किए हैं:

बॉर्डर पॉइंट डाइवर्ट किया गया रास्ता
चिल्ला बॉर्डर रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होकर ईस्टर्न पेरिफेरल (EPE) का इस्तेमाल करें।
DND फ्लाईवे टोल प्लाजा से वापस होकर एक्सप्रेसवे के रास्ते ईस्टर्न पेरिफेरल की ओर जाएं।
कालिंदी कुंज यमुना पुल से पहले अंडरपास चौराहे से डायवर्ट होकर एक्सप्रेसवे की ओर जाएं।
यमुना एक्सप्रेसवे जीरो पॉइंट से परी चौक की ओर मुड़ें और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें।

दिल्ली में इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी सामान्य

इन रास्तों का उपयोग करके आप दिल्ली के भीतर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकते हैं:

  • रिंग रोड-आईएसबीटी-आजादपुर मार्ग।

  • रिंग रोड-भैरों रोड-मथुरा रोड-लोधी रोड-एम्स चौक।

  • रिंग रोड-आश्रम चौक-सराय काले खां-राजघाट।

  • धौलाकुआं-वंदे मातरम मार्ग-शंकर रोड।

PunjabKesari

जरूरी बातें और हेल्पलाइन

  • इमरजेंसी छूट: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी।

  • मालवाहक वाहन: दिल्ली में एंट्री बैन है वे वैकल्पिक रूप से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें।

  • हेल्पलाइन: ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें।

