दुनिया के 10 ऐसे देश जहां सबसे महंगा है सोना, लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे आप

06 Mar, 2026

10 countries in the world where gold is the most expensive

सोना दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक है, लेकिन हर देश में इसकी कीमत अलग होती है। आयात शुल्क, टैक्स, स्थानीय मांग और मुद्रा की स्थिति इसके दाम तय करती हैं। 2026 की शुरुआत तक भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना, कोलंबिया,...

नेशनल डेस्क : सोना हमेशा से निवेश, आभूषण और सुरक्षित संपत्ति के रूप में सबसे कीमती धातुओं में माना जाता रहा है। हालांकि, हर देश में सोने की कीमतें अलग-अलग होती हैं। इसके पीछे आयात शुल्क, टैक्स, स्थानीय मांग और मुद्रा की स्थिति जैसी कई वजहें होती हैं। 2026 की शुरुआत तक कुछ ऐसे देश हैं जहां सोने की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। आइए जानते हैं उन 10 देशों के नाम।

1. भारत – महंगे सोने का बाजार

भारत में सोना दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में गिना जाता है। इसका मुख्य कारण आयात शुल्क और 3% जीएसटी है। भारत में ज्यादातर सोना विदेशों से आयात किया जाता है, इसलिए उस पर भारी टैक्स लगता है। साथ ही शादी और त्योहारों में सोने की मांग बढ़ जाती है, खासकर दिवाली और शादी के सीजन में। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारत में सोना अक्सर ज्यादा महंगा मिलता है।

2. चीन – भारी मांग और प्रीमियम

चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है। यहां सोने की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए अक्सर स्थानीय बाजार में अतिरिक्त प्रीमियम लग जाता है। चीन में सोना निवेश और बचत का लोकप्रिय तरीका है। घरेलू मांग ज्यादा होने के कारण सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर से ऊपर जाती हैं।

3. पाकिस्तान – मुद्रा कमजोरी और आयात शुल्क

पाकिस्तान में सोने की कीमतें महंगी होने की वजह है भारी आयात शुल्क और स्थानीय मुद्रा की कमजोरी। जब मुद्रा कमजोर होती है, तो विदेशी बाजार से सोना खरीदना महंगा पड़ता है। इसके अलावा शादी और सामाजिक परंपराओं में सोने का बड़ा महत्व है, जिससे इसकी मांग और कीमतें बढ़ जाती हैं।

4. बांग्लादेश – सीमित सप्लाई और टैक्स

बांग्लादेश में भी सोना काफी महंगा है। इसका कारण आयात पर टैक्स और सीमित सप्लाई है। यहां लोग निवेश और शादी के लिए बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं, जिससे स्थानीय बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं।

5. श्रीलंका – उच्च आयात शुल्क और मुद्रा अस्थिरता

श्रीलंका में सोने की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। देश में उच्च आयात शुल्क, कमजोर मुद्रा और आर्थिक स्थिति सोने की कीमत को प्रभावित करती हैं। मुद्रा कमजोर होने पर आयातित सोना और महंगा हो जाता है।

6. अर्जेंटीना – महंगाई और उच्च टैक्स

अर्जेंटीना में सोना महंगा होने का कारण है उच्च टैक्स और लगातार बढ़ती महंगाई। देश आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, इसलिए लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदना पसंद करते हैं। इससे सोने की मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं।

7. कोलंबिया – आयात कर और वितरण लागत

कोलंबिया में सोना महंगा माना जाता है। आयात कर, स्थानीय बाजार की लागत और परिवहन व वितरण खर्च इसकी कीमत को अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऊपर ले जाते हैं।

8. ब्राजील – आर्थिक उतार-चढ़ाव और टैक्स

ब्राजील में सोने पर टैक्स और आयात शुल्क लागू होते हैं। इसके अलावा आर्थिक उतार-चढ़ाव और मुद्रा की स्थिति भी सोने की कीमतों को प्रभावित करती हैं।

9. नाइजीरिया – उच्च मांग और महंगा आयात

नाइजीरिया में सोना महंगा हो सकता है क्योंकि स्थानीय मांग बहुत ज्यादा है और आयात महंगा पड़ता है। जब किसी देश में मांग अधिक और सप्लाई सीमित होती है, तो कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं।

10. तुर्की – निवेश और बचत का सुरक्षित साधन

तुर्की दुनिया के बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है। यहां लोग सोने को सुरक्षित निवेश और बचत का साधन मानते हैं। देश में स्थानीय मांग ज्यादा होने के कारण कई बार सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऊपर चली जाती है।

सोने की महंगाई के पीछे की मुख्य वजहें

  • आयात शुल्क और टैक्स – ज्यादातर देशों में सोना विदेश से आता है, इसलिए महंगा पड़ता है।
  • स्थानीय मांग – शादी, त्योहार और निवेश के कारण मांग बढ़ती है।
  • मुद्रा की स्थिति – कमजोर मुद्रा से आयात महंगा हो जाता है।
  • आर्थिक स्थिति – अस्थिर अर्थव्यवस्था में लोग सोना खरीदकर अपनी बचत सुरक्षित रखते हैं।

