दर्दनाक हादसा: भंगेल रोड पर कंटेनर-कार की भीषण टक्कर, एक छात्रा की मौत, तीन छात्र गंभीर रूप से घायल

20 Jan, 2026 10:48 AM

नेशनल डेस्क: थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड पर मंगलवार तड़के एक कंटेनर ने एक कार को टक्कर मार दी जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर 49 पुलिस को आज तड़के करीब तीन बजे सूचना मिली कि नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड पर एक कार को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी है जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है एवं कार में कुछ लोग फंसे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस दल को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि कार में फंसे चार छात्र-छात्राओं फलक अहमद (18), अंश (19), आयुष भाटी (17), नील पंवार (18) को कार से निकाला गया और उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों ने फलक अहमद को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि ये सभी यहां के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ायी कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक यह पता नहीं चला है कि कार सवार छात्र इतने तड़के कहां से आ रहे थे। उन्होंने बताया कि कार घायल छात्र अंश की है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। कार में फंसे छात्र-छात्राओं को बचाने के बजाय लोग मौके पर वीडियो बना रहे थे। 

