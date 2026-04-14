Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब टिकट बुक करने पर मिलेगी 3% की सीधी छूट, जानें किसे-किसे मिलेगा ये लाभ

Edited By Mansa Devi,Updated: 14 Apr, 2026 01:26 PM
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई सुविधा शुरू की है।
नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई सुविधा शुरू की है। इस पहल के तहत अनारक्षित टिकटों पर 3 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, लेकिन यह लाभ सभी यात्रियों को नहीं मिलेगा।
केवल RailOne ऐप यूजर्स को मिलेगा फायदा
रेलवे के अनुसार, यह छूट केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो RailOne ऐप के जरिए टिकट बुक करते हैं। इसके लिए ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है और भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट-क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल माध्यम से करना होगा। टिकट खिड़की से नकद भुगतान करने वालों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
डेली यात्रियों के लिए ज्यादा फायदेमंद
यह योजना खासतौर पर रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए लाभकारी साबित होगी। भले ही 3 प्रतिशत की छूट कम लगे, लेकिन नियमित यात्रा करने वालों के लिए यह बचत समय के साथ काफी बढ़ सकती है।
सिर्फ अनारक्षित टिकटों पर लागू
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल अनारक्षित (जनरल) टिकटों पर ही लागू होगी। आरक्षित टिकटों पर फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
एक ही ऐप पर सभी रेलवे सेवाएं
RailOne ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को रेलवे से जुड़ी कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें। इस ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का भी आसानी से लाभ उठाया जा सकता है।
योजना का उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना है।