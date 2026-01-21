Main Menu

    3. | Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: खत्म हुआ सस्पेंस! इस दिन शहरी महिलाओं के खाते में आएगी 10 हजार रुपए की किस्त

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: खत्म हुआ सस्पेंस! इस दिन शहरी महिलाओं के खाते में आएगी 10 हजार रुपए की किस्त

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 03:03 PM

urban women to receive mahila rojgar yojana installment by march 31

बिहार की महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान ऐलान किया गया था कि उनके खाते में 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इस सहायता के लिए शहरी महिलाओं को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जबकि ग्रामीण महिलाओं को इसका लाभ मिला। अब शहरी महिलाओं के लिए...

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान ऐलान किया गया था कि उनके खाते में 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इस सहायता के लिए शहरी महिलाओं को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जबकि ग्रामीण महिलाओं को इसका लाभ मिला। अब शहरी महिलाओं के लिए इससे जुड़ी अब एक खुशखबरी सामने आई है।  

इस दिन तक होगा किस्त का भुगतान

सरकार ने साफ किया है कि जिन महिलाओं को इस किस्त का भुगतान नहीं हुआ उन्हें 31 मार्च तक हर हाल में भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं।

यह रही निलंबन की वजह

किस्त में देरी की वजह शहरी क्षेत्रों में जीविका समूह का गठन न होने बताया जा रहा है। इसके चलते बड़ी संख्य़ा में आवेदन डिले होते गए। इस अभियान को अब तेज कर दिया गया है।

इस शर्त को पूरा करने पर मिलेगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता 

सरकार द्वारा दी सहायता से अगर महिलाएं अपना बिजनेस आगे बढ़ाती हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए 6 महीने के भीतर व्यवसाय को बढ़ाना होगा और employment generation को लेकर भी कोशिश करनी होगी।  

 

