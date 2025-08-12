हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, कई वाहनों को लगाई आग

हरियाणा-राजस्‍थान के बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव की खबरें हैं। मंगलवार को मुंडाका व हाजीपुर गांवों के बीच एक साधारण विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। घटना की शुरुआत तब हुई जब एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी स्थिति से निकालने के लिए पीछे खड़ी...

नेशनल डेस्कः हरियाणा-राजस्‍थान के बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव की खबरें हैं। मंगलवार को मुंडाका व हाजीपुर गांवों के बीच एक साधारण विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। घटना की शुरुआत तब हुई जब एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी स्थिति से निकालने के लिए पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी हटाने का अनुरोध किया। इसी साधारण अनुरोध को लेकर दो समुदायों में टकराव और विवाद बढ़ गया।

झड़प की उग्रता

विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी में बदल गया। घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल बन गया और लोग इधर-उधर भागते नजर आए। कई गाड़ियां जलाई गईं; सड़क पर वाहनों में लपटें उठतीं दिखाई दीं।

इस हिंसा में तीन लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। सभी का प्राथमिक उपचार कराया गया।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद हरियाणा और राजस्थान पुलिस फोर्स दोनों पक्षों की सीमा पर सक्रिय हो गई। अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए सड़क जाम की स्थिति भी बनी, जो पुलिस ने बाद में हटाई। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार व स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही, अफवाहें न फैलने देने और शांति बनाए रखने हेतु जनता सभी से संयम का आग्रह जारी किया गया। फिलहाल परिस्थितियां काफी नियंत्रण में मानी जा रही हैं, लेकिन पुलिस लगातार क्षेत्र की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है।