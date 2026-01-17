इंदौर ODI से पहले महाकाल की शरण में विराट कोहली, भस्म आरती में हुए शामिल- VIDEO

Edited By Anu Malhotra,Updated: 17 Jan, 2026 09:41 AM
भारत और न्यूजीलैंड के बीच एकदिवसीय सीरीज का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। इस निर्णायक मैच के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है और इंदौर पहुंच चुकी है। मैदान पर पसीना बहाने के साथ-साथ खिलाड़ी...
नेशनल डेस्क: भारत और न्यूजीलैंड के बीच एकदिवसीय सीरीज का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। इस निर्णायक मैच के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है और इंदौर पहुंच चुकी है। मैदान पर पसीना बहाने के साथ-साथ खिलाड़ी आध्यात्मिक शांति के लिए बाबा महाकाल की शरण में भी पहुंच रहे हैं। टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के बाद अब दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में माथा टेका।
शनिवार की सुबह विराट कोहली और कुलदीप यादव ने मंदिर में विशेष हाजिरी लगाई। दोनों खिलाड़ी सुबह 4 बजे होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल हुए और करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर शिव भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जाप किया और आरती के बाद मंदिर की चौखट से जल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति की ओर से इन दोनों ही स्टार खिलाड़ियों को बाबा महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया गया। इनसे पहले शुक्रवार को केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर ने भी यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना की थी।
विराट कोहली के लिए यह दौरा और कल का मैच व्यक्तिगत रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कोहली का पिछला रिकॉर्ड बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है, क्योंकि यहां खेली गई चार पारियों में उनके बल्ले से केवल 99 रन निकले हैं और वह एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए हैं। ऐसे में कोहली और उनके फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे कि महाकाल के आशीर्वाद से न केवल उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधरे, बल्कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाए।