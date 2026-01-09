Delhi Weather : दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिज़ाज, बारिश से बढ़ी ठंड, AQI अब भी 300 के पार

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 09 Jan, 2026 09:36 AM
Delhi Weather : देश की राजधानी और आसपास के इलाकों (NCR) में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में हुई हल्की बूंदाबांदी ने कड़ाके की सर्दी को और भी तीखा कर दिया है। बारिश के बाद उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं (शीतलहर) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हल्की बारिश के बावजूद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार (बहुत खराब श्रेणी) बना हुआ है।
तापमान और शीतलहर का पूर्वानुमान
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है जिससे आने वाले दिनों में और अधिक ठंड महसूस होगी। आज दिल्ली का पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा जिससे सुबह और शाम की गलन बढ़ सकती है।
प्रदूषण (AQI) पर क्या होगा असर?
दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से बना हुआ प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंता का विषय है। हल्की बारिश के बावजूद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार ('बहुत खराब' श्रेणी) बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बारिश जारी रहती है या हवा की गति बढ़ती है तो धूल और धुएं के कण (Particulate Matter) नीचे बैठ सकते हैं जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार होने की संभावना है।
सावधानी की सलाह
अचानक बढ़ी ठंड और बूंदाबांदी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की सलाह दी है:
-
घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों की कई परतें (Layering) पहनें।
-
बर्फीली हवाओं से बचने के लिए कान और सिर को ढक कर रखें।
-
बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन और कम दृश्यता (Visibility) हो सकती है इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं।