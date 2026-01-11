Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | IMD Alert : उत्तर भारत में ठंड का डबल अटैक! पारा लुढ़कने से बढ़ी ठिठुरन, इस राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी

IMD Alert : उत्तर भारत में ठंड का डबल अटैक! पारा लुढ़कने से बढ़ी ठिठुरन, इस राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 08:44 AM

weather update bone chilling cold strikes north india

उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर (Cold Wave) का सितम थमता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को भी मौसम का मिजाज सख्त बना रहेगा जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में चक्रवातीय सिस्टम के कारण बारिश की...

नेशनल डेस्क। उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर (Cold Wave) का सितम थमता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को भी मौसम का मिजाज सख्त बना रहेगा जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में चक्रवातीय सिस्टम के कारण बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर भारत: शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत

उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर (राजस्थान), वाराणसी, लखनऊ, कानपुर (यूपी), पटना (बिहार) और रांची (झारखंड) जैसे शहरों में सामान्य से अधिक ठंड दर्ज की जाएगी। राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त बर्फीली हवाएं (शीतलहर) चलने की संभावना है।

PunjabKesari

कोहरा: कहां दिखेगा असर और कहां मिलेगी राहत?

आज घने कोहरे का असर कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही सीमित रहने की उम्मीद है। पंजाब के कुछ क्षेत्रों और राजस्थान के भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर व अलवर में घना कोहरा छा सकता है। ग्वालियर और गुना बेल्ट में सुबह के वक्त दृश्यता (Visibility) कम रह सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोहरे से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यहां अगर कोहरा होता भी है तो वह बहुत कम समय के लिए रहेगा।

PunjabKesari

दक्षिण भारत: लौट आई है बारिश

उत्तर में जहां लोग ठिठुर रहे हैं वहीं दक्षिण भारत में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक मौसमी सिस्टम के कारण तटीय तमिलनाडु के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल (कोच्चि, तिरुवनंतपुरम), आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में आसमान में बादल छाए रहेंगे। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत कोंकण के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ के साथ-साथ गोवा में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!