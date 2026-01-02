क्या होता है White-Collar Terrorism? इससे राष्ट्र और समाज को कैसे नुक्सान पहुंचता है?

Edited By Radhika, Updated: 02 Jan, 2026 06:11 PM

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 'व्हाइट-कॉलर टेररिज्म' (White-Collar Terrorism) को देश के लिए एक उभरती और गंभीर चिंता बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि White-Collar Terrorism क्या है और इसके देश को क्या नुक्सान हैं?

व्हाइट-कॉलर टेररिज्म क्या है?

रक्षा मंत्री के अनुसार यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ अत्यंत शिक्षित और पेशेवर लोग समाज और राष्ट्र के विरुद्ध आपराधिक या आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नैतिकता और संस्कारों के बिना उच्च शिक्षा समाज के लिए 'घातक' सिद्ध हो सकती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उल्लेखित 'व्हाइट-कॉलर टेररिज्म' (White-Collar Terrorism) समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक है। इसके मुख्य नुकसान निम्नलिखित हैं: