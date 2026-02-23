Main Menu

फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलना पड़ सकता है भारी, जानें इससे कितना हो सकता नुकसान?

23 Feb, 2026 01:31 PM

नेशनल डेस्क: आज के समय में फ्रिज लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है। सब्जियां, फल, दूध, दही और बचा हुआ खाना सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी तरह इस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी या लापरवाही में हम फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलते हैं या कुछ मिनटों तक खुला छोड़ देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत धीरे-धीरे बड़े नुकसान की वजह बन सकती है।

बढ़ता है बिजली का खर्च
जब भी फ्रिज का दरवाजा खोला जाता है, अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और बाहर की गर्म हवा अंदर चली जाती है। इसके बाद फ्रिज को दोबारा सही तापमान पर लाने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दरवाजा जितनी देर खुला रहेगा, उतनी अधिक बिजली खर्च होगी। इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर पड़ता है।

कंप्रेसर पर बढ़ता है दबाव
फ्रिज का सबसे अहम हिस्सा उसका कंप्रेसर होता है, जो अंदर ठंडक बनाए रखता है। जब बार-बार गर्म हवा अंदर जाती है, तो कंप्रेसर को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। इससे मशीन की आवाज बढ़ सकती है और कंप्रेसर के जल्दी खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर महंगी मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है या फ्रिज की उम्र कम हो सकती है।

नमी और बर्फ जमने की समस्या
गर्म और ठंडी हवा के मिलने से फ्रिज के अंदर नमी बनने लगती है। यह नमी बाद में बर्फ की परत के रूप में जम सकती है या अंदर पानी की बूंदें दिखाई दे सकती हैं। इससे जंग लगने या फफूंद बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। नतीजतन, फ्रिज की कूलिंग क्षमता कमजोर हो सकती है।

रबर सील हो सकती है खराब
फ्रिज के दरवाजे में लगी रबर की सील (गैस्केट) अंदर की ठंडी हवा को बाहर निकलने से रोकती है। अगर दरवाजा बार-बार खोला और बंद किया जाए, तो यह सील धीरे-धीरे ढीली या खराब हो सकती है। जब सील ठीक से काम नहीं करती, तो ठंडक बाहर निकलती रहती है और फ्रिज को अधिक बिजली की जरूरत पड़ती है।

लंबे समय तक खुला छोड़ना और भी नुकसानदायक
अगर फ्रिज का दरवाजा कुछ मिनटों से ज्यादा या गलती से रात भर खुला रह जाए, तो अंदर का तापमान काफी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में फ्रिज को दोबारा ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है। कंप्रेसर लगातार चलता रहता है और कभी-कभी डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है। इससे मशीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

क्या रखें ध्यान?

  • जरूरत होने पर ही फ्रिज खोलें।
  • पहले तय कर लें कि क्या निकालना है, फिर दरवाजा खोलें।
  • दरवाजा ठीक से बंद हुआ है या नहीं, यह जरूर जांच लें।
  • रबर सील की समय-समय पर सफाई और जांच करें।

