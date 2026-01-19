Main Menu

Child Mobile Phone Effects: मोबाइल का अधिक इस्तेमाल बच्चों के लिए क्यों बन सकता है खतरा, एक्सपर्ट्स ने बताया चौंकाने वाली वजह

छोटे बच्चों को बहुत कम उम्र में स्मार्टफोन देने के बढ़ते रुझान को लेकर नई रिसर्च में चेतावनी दी गई है। अमेरिका में की गई एक हालिया स्टडी के अनुसार, 12 साल से कम उम्र में बच्चों के पास स्मार्टफोन होने से उनकी मेंटल और शारीरिक सेहत प्रभावित हो सकती है।

छोटे बच्चों को बहुत कम उम्र में स्मार्टफोन देने के बढ़ते रुझान को लेकर नई रिसर्च में चेतावनी दी गई है। अमेरिका में की गई एक हालिया स्टडी के अनुसार, 12 साल से कम उम्र में बच्चों के पास स्मार्टफोन होने से उनकी मेंटल और शारीरिक सेहत प्रभावित हो सकती है।

स्टडी में क्या पाया गया
Pediatrics जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में 10,000 से अधिक बच्चों का डेटा शामिल था। रिसर्च के अनुसार, जिन बच्चों के पास 12 साल की उम्र से पहले स्मार्टफोन था, उनमें नींद की कमी, डिप्रेशन और मोटापे जैसी समस्याएं अधिक देखी गईं। विशेष रूप से यह पाया गया कि जितनी कम उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन मिला, उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उतनी गंभीर पाई गईं। कम उम्र में फोन मिलने वाले बच्चों में नींद की खराब आदतें और वजन बढ़ने की समस्या जल्दी शुरू हुई।

रिसर्चर की राय
स्टडी के लीड राइटर और चाइल्ड साइकायट्रिस्ट रैन बारजिलाय ने बताया कि रिसर्च में यह नहीं देखा गया कि बच्चे फोन पर क्या करते हैं। सिर्फ फोन का होना ही बच्चों की सेहत पर नकारात्मक असर डालता दिखा।

