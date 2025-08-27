क्या Elon Musk का अगला दांव होगा Tesla का 5G स्मार्टफोन? जानें क्या है इसकी खासियत और कीमत

इलेक्ट्रिक गाड़ियों और क्लीन एनर्जी के बाद, अब एलन मस्क की टेस्ला कंपनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में उतरने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर टेस्ला के पहले 5G स्मार्टफोन की खूब चर्चा हो रही है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या टेस्ला सच में ऐप्पल,...

नेशनल डेस्क: इलेक्ट्रिक गाड़ियों और क्लीन एनर्जी के बाद, अब एलन मस्क की टेस्ला कंपनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में उतरने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर टेस्ला के पहले 5G स्मार्टफोन की खूब चर्चा हो रही है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या टेस्ला सच में ऐप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने आ रही है?



यह भी पढ़ें: बड़ी खबर: नौकरी बदलते ही EPF का पैसा निकालने की गलती न करें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें क्या है वजह



क्यों खास होगा टेस्ला का स्मार्टफोन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेस्ला का यह फोन खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जो हाई-एंड टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करते हैं। यह फोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि टेस्ला की कारों और उसके ईकोसिस्टम से सीधे जुड़ सकेगा।

पावरफुल परफॉर्मेंस: इस फोन में एक कस्टम फ्लैगशिप चिपसेट मिल सकता है, जो 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। यह हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए शानदार होगा।

बेहतरीन डिस्प्ले और कैमरा: इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है, जो शानदार विजुअल्स देगा। कैमरे की बात करें तो, इसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा और सेल्फी के लिए 40MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।

स्मार्ट इंटीग्रेशन: सबसे खास बात यह है कि यह फोन टेस्ला कारों से सीधे कनेक्ट होगा। आप फोन से ही कार का बैटरी स्टेटस देख पाएंगे और कई फीचर्स को कंट्रोल कर पाएंगे।



कीमत और लॉन्च की जानकारी

फिलहाल, टेस्ला ने इस स्मार्टफोन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के अनुसार, इस फोन की कीमत ₹90,000 के आसपास हो सकती है। शुरुआती दौर में इसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद इसे एशिया और भारत में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।