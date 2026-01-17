Main Menu

क्या PM किसान योजना की 22वीं किस्त बजट से पहले आएगी या नहीं? जानिए नियम

17 Jan, 2026 04:52 PM

will the 22 installment of pm kisan scheme be released before the budget or not

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त को लेकर किसानों की उत्सुकता बढ़ गई है। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले यह सवाल उठ रहा है कि क्या अगली किश्त जारी होगी। नियमों के अनुसार हर चार महीने में भुगतान होता है और पिछली किश्त नवंबर में मिली...

नेशनल डेस्क : देश में 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों की नजर अब 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी होने के बाद से ही किसान यह जानना चाहते हैं कि अगली किस्त बजट से पहले आएगी या फिर फरवरी के बाद उनका इंतजार खत्म होगा।

22वीं किश्त को लेकर क्या है मौजूदा स्थिति

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की एक किस्त मिलती है। चूंकि पिछली किस्त नवंबर 2025 में आई थी, इसलिए चार महीने की अवधि फरवरी 2026 में पूरी हो रही है। इसी वजह से माना जा रहा है कि फरवरी के पहले या बजट सत्र के दौरान किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें - कैंसर विशेषज्ञ की चेतावनी, अगर 3 हफ्तों से ज्यादा बने रहें ये 2 लक्षण तो हो सकता है गले का कैंसर

क्या बढ़ सकती है पीएम किसान की रकम?

इस बार बजट को लेकर किसानों की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। गांवों और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सरकार सालाना मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि बढ़ा सकती है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर सरकार ऐसा कोई बड़ा फैसला लेती है, तो उसका ऐलान सीधे बजट भाषण में ही किया जाएगा। फिलहाल पीएम किसान पोर्टल पर राशि बढ़ाने या 22वीं किस्त को लेकर कोई नया अपडेट नहीं दिख रहा है।

किस्त अटकने से बचने के लिए क्या करें किसान

हर बार की तरह इस बार भी कई किसानों की किस्त छोटी-छोटी गलतियों की वजह से अटक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त समय पर आपके खाते में पहुंचे, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है - 

और ये भी पढ़े

  • ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, बिना इसके पैसा जारी नहीं होता।
  • भूमि रिकॉर्ड सही और अपडेटेड होना चाहिए।
  • बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है।
  • यह भी जांच लें कि लाभार्थी सूची में आपका नाम मौजूद है या नहीं।

पीएम किसान स्टेटस कैसे चेक करें

किसान घर बैठे आसानी से अपना स्टेटस देख सकते हैं - 

  • pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • 'Beneficiary Status' या 'Beneficiary List' विकल्प पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालकर जानकारी चेक करें।
     

