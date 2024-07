दुनियाभर में Microsoft के सर्वर ठप, बैंकिंग से लेकर एयरलाइंस की सभी उड़ानें प्रभावित

नई दिल्ली: दुनिया भर में लाखों विंडोज उपयोगकर्ता ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (बीएसओडी) Eror का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण सिस्टम अचानक बंद हो रहा है और अपने फिर से स्टार्ट हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक मैसेज में कहा कि Eror हालिया क्राउडस्ट्राइक अपडेट के कारण हो रही है। इस बग ने दुनिया भर में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को प्रभावित किया है। इसकी वजह से एयरलाइन्स की उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

वहीं इस बीच Microsoft ने एक मैसेज में कहा कि यह समस्या हाल ही में क्राउडस्ट्राइक अपडेट के कारण हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बग के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही यूजर्स इस समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर भी शिकायत कर रहे हैं। अमेरिका फ्रंटियर एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा है कि सर्वर में आई समस्या की वजह से 131 फ्लाइट रद्द कर दी गई है। यूनाइडेट और अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ानें रोकी गईं।

दरअसल, कम्प्यूटर और लैपटॉप ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (BSOD) की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिसके चलते सिस्टम कई बार रिस्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे में यूजर्स का काम करना मुश्किल हो रहा है। लैपटॉप पर भी काम करते हुए अचानक से बंद हो रहा है। स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा है- 'कम्प्यूटर प्रॉब्लम में है। इसे रीस्टार्ट की जरूरत है।' इस प्रोसेस को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (BSOD) बताया गया है।

I am aware of a large-scale technical outage affecting a number of companies and services across Australia this afternoon.



Our current information is this outage relates to a technical issue with a third-party software platform employed by affected companies.